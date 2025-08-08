Bill Gate học giá trị của trí tuệ cảm xúc từ đâu?

Cuốn sách kinh doanh 60 năm tuổi “Business Adventures” đã dạy tỷ phú công nghệ Bill Gate hiểu giá trị của chỉ số cảm xúc (EQ) cũng quan trọng không kém IQ (chỉ số thông minh), theo Inc.

Bill Gates. Ảnh: Fortune/Getty.

Trong bối cảnh chính trị và công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt, vẫn có những cuốn sách kinh doanh cổ điển mang lại nhiều bài học trường tồn.

Đó là trường hợp của cuốn Business Adventures, kể chi tiết về những khó khăn trong phát triển công nghệ và sai lầm trong quản lý từ những năm 1960. Với Bill Gates, đây là một trong những cuốn sách kinh doanh hay nhất mà ông từng đọc và tác phẩm này đã dạy ông giá trị của trí tuệ cảm xúc.

Cuốn sách được hai tỷ phú khen ngợi

Business Adventures là tập hợp các bài báo trên tờ New Yorker do John Brooks viết vào những năm 1960. Vào đầu những năm 1990, khi Gates phát hiện ra tác phẩm kinh điển này, cuốn sách gần như đã bị lãng quên và không còn được in. Cơ duyên ông biết đến cuốn sách này cũng rất tình cờ.

“Không lâu sau lần đầu gặp Warren Buffett vào năm 1991, tôi đã đề nghị ông ấy giới thiệu cuốn sách kinh doanh yêu thích của bản thân. Ông ấy gần như trả lời ngay: ‘Đó là Business Adventures, của John Brooks. Tôi sẽ gửi cho anh một bản của tôi’”, Gates kể lại trên blog cá nhân.

Ảnh: Amazon.

Cuốn sách này sau đó nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách kinh doanh ông yêu thích.

“Hiện tại, đã hơn hai thập kỷ sau khi Warren cho tôi mượn nó - và hơn bốn thập kỷ sau khi nó được xuất bản lần đầu, Business Adventures vẫn là cuốn sách kinh doanh hay nhất mà tôi từng đọc”, Gates hào hứng chia sẻ trong bài đăng.

Lời chia sẻ được đăng khoảng hơn 10 năm trước và Gates cũng từng bày tỏ về rất nhiều cuốn sách khác trên blog của mình kể từ đó. Tuy nhiên, chưa một lần nào ông tuyên bố rằng vị trí tác phẩm yêu thích của Business Adventures bị thay bằng một cuốn sách khác.

Như vậy Business Adventures đã được hai tỷ phú hết lời khen ngợi và vượt qua thử thách của thời gian, tiếp tục giữ vững giá trị trong nhiều thập kỷ.

Giá trị của EQ

Với những bài học kinh doanh từ 1960, cuốn sách được ưa thích không phải vì tính mới. Các bài luận trong sách đi sâu vào những thảm họa kinh doanh kinh điển, như màn ra mắt thảm họa mẫu xe Edsel của Ford và sự thất bại của Xerox trong việc không tận dụng nghiên cứu nội bộ.

Ví dụ, Xerox đã phát triển thành công nhưng không làm gì với giao diện máy tính đồ họa mà sau này cả Microsoft và Apple đều tận dụng để kiếm hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, dù các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay sẽ không tìm thấy những hiểu biết sâu sắc về AI tiên tiến hay những vấn đề hiện đại khác, thì Gates khẳng định rằng họ sẽ tìm thấy nhiều hiểu biết sâu sắc về những triết lý bất biến trong kinh doanh. Đó chủ yếu là về giá trị con người.

“Công trình của Brooks là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng các quy tắc để điều hành một doanh nghiệp vững mạnh và tạo ra giá trị vẫn không thay đổi. Đặc biệt, yếu tố con người luôn tồn tại và giữ vị trí thiết yếu trong mọi nỗ lực kinh doanh. Cho dù bạn có sản phẩm, kế hoạch sản xuất và chiến lược tiếp thị hoàn hảo đến đâu thì bạn vẫn cần những người phù hợp để lãnh đạo và thực hiện những kế hoạch đó”, Gates viết.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho người trẻ, Gates giải thích rằng ông nhận ra tầm quan trọng của EQ khá muộn trong sự nghiệp. Ông ước gì mình đã hiểu được giá trị của "kỹ năng mềm" sớm hơn. Có lẽ cuốn sách này đã giúp ông nhìn ra điều đó.

Cuốn sách của Brooks "đi sâu về bản chất con người và đó là lý do nó đã vượt qua thử thách của thời gian", Gates kết luận.

Dù công nghệ đang có vai trò ngày càng quan trọng trong kinh doanh thì việc nắm giữ trí tuệ cảm xúc và việc hiểu được yếu tố con người trong kinh doanh đều là điều quan trọng để thành công. Trong đó, việc nghiên cứu những câu chuyện kinh doanh vĩ đại trong quá khứ là một trong những cách tốt nhất để trau dồi EQ.