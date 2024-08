Microsoft từng cấm thực tập sinh ở riêng với Bill Gates?

Nhiều chi tiết về đời sống riêng tư của Bill Gates được tiết lộ trong cuốn sách sắp ra mắt. Tác giả Anupreeta Das gặp chỉ trích vì những thông tin này.

Theo New York Post, cuốn sách mới, Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World, của nhà báo Anupreeta Das từ tờ New York Times sẽ mang đến một bức chân dung “đời” hơn về Bill Gates.

Bê bối đời tư của ông chủ Microsoft

Theo đó, nhiều nội dung về đời sống tình cảm, thậm chí cả những chi tiết liên quan đến cáo buộc ngoại tình, điều khiến bà Melinda French Gates "sôi sục trong một thời gian dài", cũng được nêu trong tác phẩm.

Cuốn sách sẽ ra mắt vào ngày 13/8. Ảnh: Amazon.

"Không có gì lạ khi Gates tán tỉnh và theo đuổi phụ nữ, hay có những hành động không đúng chuẩn mực như rủ một nhân viên của Microsoft đi ăn tối khi ông vẫn còn là chủ tịch công ty", một trích đoạn được đăng trên DailyMail cho biết.

Bill Gates được cho là cũng từng thân cận với những thực tập sinh trẻ tại Microsoft và đội ngũ quản lý đã phải cấm họ ở riêng với tỷ phú này, cuốn sách mới cho biết.

Cuốn sách cũng tiết lộ, đã có nhiều vấn đề nảy sinh ngay sau khi Bill và Melinda kết hôn vào năm 1994.

Vào thời điểm đó, Gates vẫn nhớ về người tình cũ Ann Winblad, một doanh nhân công nghệ. Và để thỏa mãn mong muốn này, Bill đã có một thỏa thuận bất thường với vợ mình, đề nghị bà Melinda cho phép ông đến thăm Winblad một lần một năm tại nhà riêng của bà ở Bắc Carolina, Mỹ.

Về phía Melinda, bà đã đích thân cải tổ đội an ninh của chồng mình vì lo ngại rằng họ đang "tạo điều kiện cho ông đến những nơi mà bà không biết". Bà Melinda cũng yêu cầu người giúp việc gia đình không được cung cấp số điện thoại trực tiếp của ông khi có phụ nữ bên ngoài gọi đến nhà, cuốn sách nêu.

"Những đề nghị vụng về hơn là tính săn mồi"

Theo cuốn sách, Bill Gates còn có nhiều hành vi không phù hợp hơn nữa khi để mắt tới những phụ nữ trẻ làm việc tại Quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates.

Theo tác giả Das, Gates "đã tán tỉnh một số thực tập sinh tại Quỹ từ thiện, khiến họ rơi vào tình thế khó xử vì không muốn bị sếp tán tỉnh trong khi phải cố gắng giữ công việc của mình. Có một lần, một nhà lãnh đạo đã khiển trách nhân viên vì người này cử một thực tập sinh 22 tuổi đến văn phòng của Gates một mình. Nhà lãnh đạo này nói rằng: 'Cô ấy quá trẻ và quá đẹp'".

Bill và Melinda đã ly hôn vào năm 2021 và được cho là do sự khác biệt quan điểm về hôn nhân. Ảnh: The New York Post.

Tuy nhiên, đã có nhiều người chứng kiến các hành vi của Gates và họ chia sẻ với tác giả Das: “Những lời đề nghị của Gates với phụ nữ 'mang tính vụng về hơn là có chủ đích săn mồi'".

Một cựu giám đốc của Microsoft cho biết Gates không "săn mồi" phụ nữ hoặc yêu cầu trao đổi tình dục để đổi lấy cơ hội thăng chức cho họ. Người này nói với Das: “Ông ấy không phải là Harvey Weinstein… Tôi không biết trường hợp nào đã nhận được thứ gì khi có mối quan hệ với Bill. Ông ấy cũng cho thấy một sự ngây thơ nhất định trong các tương tác với phụ nữ”.

Trong khi đó, giọt nước tràn ly đối với bà Melinda Gates là mối quan hệ được cho là thân thiết của Bill với tỷ phú ấu dâm bị kết án Jeffrey Epstein. Epstein đã gặp Bill Gates nhiều lần, thậm chí cả sau khi đã thừa nhận tội mua dâm trẻ vị thành niên.

Trong khi Bill "cho rằng hành vi của mình sẽ không gây ra hậu quả gì", thì cuộc hôn nhân của họ cuối cùng đã kết thúc vì "những quan niệm khác nhau về ý nghĩa của hôn nhân", tác giả Das đánh giá.

Bill và Melinda đã ly hôn vào năm 2021 và vợ cũ của ông chủ Microsoft đã rời khỏi Quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng vào đầu năm nay để thành lập công ty từ thiện của riêng mình.

Trước nhiều thông tin gây sốc về nhà tỷ phú Microsoft trong cuốn sách mới, một người phát ngôn của Bill Gates đã lên tiếng chỉ trích Das và tác phẩm.

Một người đại diện từ văn phòng của Gates cho biết trong một tuyên bố: “Gần như chỉ dựa vào lời đồn đại từ các nguồn tin gián tiếp thứ hai, thứ ba, hay cả những nguồn tin ẩn danh, cuốn sách đưa ra nhiều cáo buộc giật gân và hoàn toàn sai sự thật. Tác phẩm cũng phớt lờ nhiều sự thật thực tế đã được văn phòng của chúng tôi gửi tới tác giả rất nhiều lần”.

“Trước đây, ông Gates đã cho biết rằng ông rất hối tiếc vì từng gặp Epstein, người ông chỉ gặp để thảo luận về hoạt động từ thiện”, người đại diện cũng nêu thêm.