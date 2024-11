BigDaddy lao vào 'cuộc chiến' với Tăng Duy Tân

Sau MONO, Tăng Duy Tân, BigDaddy bước vào "cuộc chiến" Vpop với MV "Mưa thâm lặng giời". Các sản phẩm này đều đang nhận phản hồi và thành tích khả quan.

Hai chương trình Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc, cán cân âm nhạc đã không còn chênh lệch, gần như nghiêng hoàn toàn về các game show như vài tháng trước. Rap Việt và Chị đẹp đạp gió đang trực tiếp đối đầu, cộng thêm Our Song - Bài hát của chúng ta. Tuy nhiên, tới hiện tại, sức nóng của các chương trình chưa đủ lớn để gần như thâu tóm các nền tảng âm nhạc, truyền thông như cách 2 chương trình anh trai đã làm.

BigDaddy có gì?

Tối 1/11, BigDaddy là nghệ sĩ tiếp theo bước vào “cuộc chiến”. Sản phẩm anh tung ra là Mưa thâm lặng giời lấy sample từ Mưa rơi lặng thầm. Như BigDaddy miêu tả, đây là bài nhạc đầy tự sự, lắng đọng mà man mác. Mưa thâm lặng giời là một sản phẩm vừa quen vừa lạ. Quen ở giai điệu âm nhạc đã gắn liền với biết bao thế hệ khán giả thông qua ca khúc Mưa rơi lặng thầm được nhóm nhạc M4U thể hiện thành công với tuổi đời lên tới hơn 10 năm.

Nhưng phần rap lôi cuốn từ BigDaddy cùng giọng hát của GreyD đã thổi làn gió mới cho một ca khúc đã có dấu ấn, không dễ để làm mới như Mưa rơi lặng thầm. Đặc biệt, cách đặt tiêu đề lẫn viết lời hài hước, dí dỏm, đậm chất BigDaddy là một điểm thú vị khác khi nói đến Mưa thâm lặng giời.

BigDaddy và GreyD trong hình ảnh quảng bá sản phẩm. Ngay cả ảnh teaser của nam rapper cũng khác biệt, hài hước. Ảnh: FBNV.

“Kiểu anh là anh chàng văn còn non, nghệ sĩ ẩm ương ngồi trong phòng thu vừa viết vừa ngủ / Em là em nàng thơ còn son, người anh thầm thương nhiều mộng mơ hãy đang còn ấp và ủ / Ba mẹ em mong em cùng ai có tương lai sánh bước / Anh thì đã dạt nhà khoảng 2 tháng trước / Bôn ba, đối với anh thì gối đầu là nhà / Trai tráng thơ ca lai láng, lọ mọ nhạc đêm mỗi khi anh ngà ngà”, là lyrics trong bài hát BigDaddy.

Vẫn lối rap storytelling có phần “deep” về một chuyện tình tan vỡ nhưng lại hài hước, khéo léo ở cả lyrics, flow khiến Mưa thâm lặng giời lôi cuốn khán giả. Giọng hát cảm xúc, ấm áp, lối xử lý hiện đại từ GreyD là điểm cộng khác của ca khúc này. Nhìn chung, phần âm nhạc lẫn MV của Mưa thâm lặng giời đều không quá mới mẻ, đặc biệt nhưng lại có nhiều điểm để khán giả nghe đi nghe lại.

“Lần đầu tiên nghe giai điệu ballad được bỏ lên beat flamenco mà nó hợp và cuốn như này, cộng thêm giọng hát GreyD tạo nên đoạn điệp khúc quá bắt tai. Ngoài ra tôi thích verse 2 của BigDaddy, storytelling vừa deep mà hài, có thêm tí melody làm verse này cực dính beat”, khán giả bình luận dưới MV. MV này nhận hơn 160.000 lượt xem sau 15 tiếng phát hành.

Cục diện Vpop thay đổi

Chỉ vài tháng trước, các tiết mục từ Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai gần như “đè bẹp” ca sĩ Việt trên phương diện lượt xem. Các phần trình diễn từ 2 chương trình này, đặc biệt Anh trai "say hi" cứ thay nhau thống trị những thứ hạng đầu tiên trên top thịnh hành. Đã có những ca sĩ mạo hiểm ra mắt sản phẩm thời điểm đó, chẳng hạn Noo Phước Thịnh, MOMO, AMEE… nhưng họ quá khó khăn để có thể chen chân vào giữa các anh trai để leo lên vị trí số 1. AMEE có thành tích nổi bật nhất nhì trong số ca sĩ trở lại thời gian đó nhờ MỘNG YU nhưng thành tích cao nhất cô đạt được cũng chỉ là số 2.

Nhưng mọi chuyện đã khác kể từ khi 2 chương trình anh trai kết thúc.

Rap Việt và Chị đẹp đạp gió vẫn có chỉ số truyền thông tốt, đặc biệt là so với các chương trình khác. Theo thống kê các gameshow của Socialite giai đoạn 23/10-29/10, Chị đẹp đạp gió đứng đầu về lượt thảo luận với hơn 300.000 lượt, Rap Việt đứng 2 với hơn 200.000 lượt. Trong khi đó, thống kê độ thảo luận top 10 show của YouNetMedia cho thấy Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn đứng đầu, theo sau là Chị đẹp đạp gió và Rap Việt.

Còn trên phương diện lượt xem, dấu ấn của các game show đã mờ nhạt, thưa thớt hơn trong top 30. Các sản phẩm âm nhạc độc lập dần lấy lại chỗ đứng, cộng thêm sự đổ bộ từ các MV nước ngoài. Hiện tại, đứng vị trí cao nhất trên top thịnh hành là APT của Rosé và Bruno Mars. Ừ thì chia tay của Captain Boy và RHYDER đứng hạng 2 và cũng là sản phẩm nhạc Việt đang tạm có thứ hạng cao nhất. Tiếp theo đó là Chăm hoa của MONO, một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, được đầu tư ra mắt cách đây 10 ngày và đã đạt 4,5 triệu lượt xem.

MONO hợp tác với diễn viên Thái Lan trong MV Chăm hoa phát hành cách đây khoảng một tuần. Ảnh: FBNV.

Mẹ yêu con trong chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai đứng hạng 4, tính tới chiều 2/11. Một số tiết mục khác từ game show đang góp mặt ở top thịnh hành là Đâu phải vợ anh của Dangrangto trong Rap Việt (hạng 8), Say hi never say goodbye của Anh trai “say hi" (hạng 12), Có không giữ mất đừng tìm (17), Dòng thời gian (18), MV chủ đề của Chị đẹp đạp gió Ngôi sao giữa thiên hà (19), Nắng của Coolkids (20) và Ba ơi hạng 30.

Những vị trí còn lại đều thuộc về các sản phẩm độc lập, nổi bật nhất là âm nhạc Kpop đến từ G-Dragon, Jennie, aespa… hoặc các MV của Tăng Duy Tân, Pháp Kiều, Da LAB, Nicky, AMEE, Wxrdie… Trong đó, Cung tên tình yêu của Pháp Kiều và Ikigai từ Tăng Duy Tân ra mắt cách đây ít ngày.

Ikigai chưa thật sự đột phá nhưng việc Tăng Duy Tân thay đổi về cấu trúc bài hát kết hợp thế mạnh sẵn có trong giai điệu bắt tai, câu từ đẹp, lối hát đơn giản, hiệu quả giúp bài hát này nhận những thành tích khá tốt. Đặc biệt sự kết hợp của Bích Phương càng giúp sản phẩm được chú ý. Chưa bàn tới việc giọng hát của Bích Phương có thật sự tỏa sáng, mang tới hiệu quả về âm nhạc hay không, chỉ riêng việc cô góp giọng rồi xuất hiện trong MV của bạn trai tin đồn đã đủ để công chúng bàn tán, quan tâm tới Ikigai.

Để đánh giá tổng thể cả thị trường âm nhạc, cần xét tới nhiều yếu tố, chẳng hạn nhạc số hoặc ratings với các game show. Tuy nhiên, chỉ việc MV từ các ca sĩ đang thống trị nhiều vị trí, đặc biệt những thứ hạng cao trên góc độ lượt xem cũng phần nào cho thấy thị trường âm nhạc đã có sự xoay chuyển sau vài tháng game show hoàn toàn chiếm sóng.