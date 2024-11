Ảnh AMEE mặc nội y gây bất ngờ

AMEE lần đầu khoe ảnh mặc nội y phối cùng corset. Hình ảnh táo bạo của nữ ca sĩ đang nhận được sự chú ý.

Tối 1/11, AMEE đăng hình ảnh mới lên trang cá nhân. Loạt hình lập tức gây xôn xao bàn tán bởi nữ ca sĩ 10X lần hiếm hoi mặc táo bạo. AMEE xuất hiện với tạo hình quyến rũ gồm nội y 2 mảnh phối cùng corset. Nữ ca sĩ viết: "Being my adult self" (Là phiên bản trưởng thành của tôi). Đây là lần đầu giọng ca Anh nhà ở đâu thế mặc táo bạo đến thế. Loạt hình nhận được tương tác lớn với hơn 36.000 lượt thích sau 12 giờ đăng tải. Nhiều đồng nghiệp như tlinh, Quỳnh Anh Shyn, Thảo Nhi Lê, Salim… bất ngờ trước sự lột xác của AMEE.

“AMEE dễ thương đâu rồi”, “AMEE nay đã lớn”, “Táo bạo quá” là những bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng. AMEE gắn liền với hình ảnh trong trẻo, dễ thương kể từ khi ra mắt, do đó sự thay đổi lần này của nữ ca sĩ càng gây bất ngờ.

Hình ảnh mới của AMEE. Ảnh: @ameemee_m.

Vừa qua, AMEE chính thức trở lại thị trường âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng với mini album MỘNGMEE và MV chủ đề MỘNG YU. MỘNGMEE, một tiêu đề khá độc đáo có nghĩa là “mộng mị”, nhằm chỉ những điều huyền ảo, siêu thực tựa như giấc chiêm bao. Qua chia sẻ của AMEE, MỘNGMEE giống quá trình một cô gái học cách khám phá bản thân để dần trở thành người phụ nữ. MỘNGMEE là một bữa tiệc âm nhạc mang không gian của ban đêm, với những âm thanh huyền ảo và vô thực.

Ngoài MV chủ đề, mini album còn 4 ca khúc khác là Cuộc gọi lúc nửa đêm, Beautiful nightmare, Miền mộng mị và 2000 câu hỏi vì sao. Các sản phẩm vẫn mang màu sắc đặc trưng của AMEE nhưng đã trưởng thành, thể hiện câu chuyện tình yêu nhiều sắc thái hơn. Mini album nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả.