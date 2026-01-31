Biểu tình '3 không' rầm rộ khắp nước Mỹ

Làn sóng biểu tình lan rộng khắp nước Mỹ với lời kêu gọi “không đi làm, không đi học, không mua sắm”, nhằm phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump.

Góc nhìn từ flycam cho thấy hàng nghìn người biểu tình "ICE Out" tại Minneapolis ngày 30/1. Ảnh: Reuters

Reuters ghi nhận làn sóng phản đối ICE lan rộng với khoảng 250 cuộc biểu tình tại 46 bang ở Mỹ, với thông điệp: "Không làm việc, không đi học, không mua sắm, ngừng tài trợ cho ICE".

Hàng loạt trường học và cửa hàng trên khắp nước Mỹ đã đóng cửa trong khuôn khổ một cuộc tổng đình công nhằm phản đối các chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump.

Làn sóng biểu tình bùng phát sau khi y tá Alex Pretti bị bắn chết vì ghi hình lực lượng biên phòng tại Minneapolis. Sự việc xảy ra sau cái chết của Renee Good trước đó đã khiến dư luận phẫn nộ và giám sát chặt chẽ cách hành xử của chính quyền liên bang.

Quyền giám đốc FBI tại Minneapolis bị bãi nhiệm, cựu biên tập viên CNN bị bắt

Căng thẳng gia tăng sau khi Quyền giám đốc FBI tại Minneapolis, Jarrad Smith, bị bãi nhiệm giữa lúc văn phòng này đang điều tra vụ nổ súng vào Alex Pretti. Cùng ngày, FBI đã bắt giữ cựu biên tập viên CNN Don Lemon với cáo buộc vi phạm luật liên bang trong một cuộc biểu tình tại nhà thờ ở St. Paulm, Minnesota hồi đầu tháng này. Luật sư của ông gọi đây là một cuộc tấn công vào tự do báo chí. Sau khi không nhận tội, ông Lemon nói với các phóng viên: "Tôi sẽ không im lặng. Tôi mong chờ ngày được ra tòa".

“Người dân khu vực Twin Cities đã chỉ ra con đường cho cả nước: muốn chấm dứt ‘triều đại gieo rắc nỗi sợ’ của ICE thì phải khiến bộ máy đó tê liệt”, một trang web và nhiều tài khoản mạng xã hội kêu gọi hành động tại các cộng đồng trên khắp nước Mỹ nhấn mạnh.

Tại Arizona, Colorado và nhiều bang khác, một số trường học chủ động hủy lớp học vì lo ngại tình trạng học sinh nghỉ học hàng loạt. Ở nhiều nơi, các cuộc tập trung được lên kế hoạch để học sinh, sinh viên và người dân tập hợp tại trung tâm thành phố, trụ sở chính quyền bang và các nhà thờ.

Làn sóng phản đối diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra những thông điệp mâu thuẫn về việc xuống thang Chiến dịch Metro Surge. Hiện có khoảng 3.000 sĩ quan liên bang - gấp 5 lần quy mô cảnh sát địa phương - đang tuần tra tại Minneapolis với trang thiết bị tác chiến hạng nặng.

Làn sóng phản đối chính sách nhập cư của ông Trump bùng phát trên toàn nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Học sinh bãi khóa, doanh nghiệp tạm đóng cửa

Tại trung tâm Minneapolis, bất chấp thời tiết dưới 0 độ C, hàng trăm người đã tập trung từ sáng sớm tại Tòa nhà Liên bang Bishop Henry Whipple - địa điểm thường xuyên diễn ra biểu tình trong những tuần gần đây.

Theo Reuters, ngôi sao nhạc rock Bruce Springsteen cũng tham gia bằng cách trình diễn ca khúc mới "Streets of Minneapolis" tại một buổi gây quỹ cho các nạn nhân bị bắn chết là Renee Good và Alex Pretti.

Ngay bên ngoài Minneapolis, hàng trăm người đã tập trung từ sáng sớm trong cái lạnh cắt da tại Tòa nhà Liên bang Bishop Henry Whipple - địa điểm thường xuyên diễn ra biểu tình trong những tuần gần đây.

Sau các bài phát biểu của các chức sắc tôn giáo, đoàn người tuần hành tiến về khu vực hạn chế của tòa nhà, hô vang khẩu hiệu yêu cầu các đặc vụ Bộ An ninh Nội địa (DHS) “bỏ việc” và “rời khỏi Minnesota”. Đám đông sau đó giải tán khi cảnh sát địa phương cảnh báo sẽ bắt giữ vì hành vi chặn đường.

Bà Michelle Pasko, một nhân viên truyền thông đã nghỉ hưu, cho biết bà tham gia biểu tình sau khi chứng kiến các đặc vụ liên bang chặn người nhập cư tại một trạm xe buýt gần nhà ở Minnetonka, ngoại ô Minneapolis.

“Họ xuất hiện khắp các con phố, ở trong những khách sạn gần trường học của chúng tôi. Ai ở đất nước này cũng có quyền, nhưng dường như chính phủ liên bang đã quên điều đó. Chúng tôi có mặt ở đây để nhắc họ nhớ”, bà nói.

Học sinh trường cấp 3 tại Mishawaka, bang Indiana, xuống đường biểu tình phản đối ICE ngày 30/1. Ảnh: Reuters.

Tại bang Michigan, hàng chục học sinh Trường trung học Groves ở Birmingham, phía bắc Detroit, đã rời lớp học sáng 30/1 để tham gia biểu tình. Bất chấp nhiệt độ xuống mức âm 18 độ C, các em đi bộ gần 1,6 km tới khu thương mại gần nhất, nơi nhiều người đi làm buổi sáng bấm còi ủng hộ.

“Chúng tôi phản đối ICE và những gì cơ quan này đang làm trên khắp cả nước, đặc biệt là ở Minnesota. Không thể đối xử với hàng xóm và người dân của nước mình như vậy”, Logan Albritton, 17 tuổi, học sinh lớp 12, nói.

Tại Georgia, nữ sinh 16 tuổi Abigail Daugherty đã đứng ra tổ chức cuộc bãi khóa tại Trường trung học Collins Hill ở Suwanee. “Trong nhiều năm tôi cảm thấy bất lực, nhưng khi thấy các trường khác trong hạt làm được điều này, tôi muốn hành động”, cô chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp thông báo sẽ đóng cửa trong ngày “tắt đèn” 30/1, trong khi một số khác vẫn mở cửa nhưng cam kết trích một phần doanh thu ủng hộ các tổ chức hỗ trợ người nhập cư và cung cấp trợ giúp pháp lý cho những người đối mặt nguy cơ trục xuất.

Tại New York, nhà hàng Otway và tiệm bánh cùng hệ thống cho biết tiệm bánh vẫn mở cửa và sẽ quyên góp 50% doanh thu cho Liên minh Nhập cư New York.

Đụng độ tại Los Angeles, sự cố ở Nebraska

Ở bang Maine, nơi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins thông báo ICE sẽ kết thúc chiến dịch tăng cường thực thi, người dân tập trung bên ngoài một nhà thờ ở Portland với các biểu ngữ “No ICE for ME”.

Biểu tình lan rộng ra khắp các bang trên toàn nước Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bà Grace Valenzuela, cán bộ quản lý của hệ thống trường công Portland, chỉ trích “một cơ chế thực thi coi sự hiện diện của chúng tôi là điều đáng ngờ”, cho rằng các hoạt động của ICE gây ra “tổn thương tâm lý hằng ngày” cho nhà trường.

Thị trưởng Portland Mark Dion khẳng định: “Phản biện là dân chủ, là tinh thần Mỹ và là nền tảng của nền dân chủ”.

Tại Los Angeles, hàng nghìn người biểu tình trước tòa thị chính rồi tuần hành tới trung tâm giam giữ liên bang. Khi màn đêm buông xuống, các đặc vụ liên bang sử dụng bình xịt hóa chất để giải tán đám đông.

Dân biểu Dân chủ Maxine Waters có mặt tại hiện trường, hô vang “ICE rời khỏi LA” và khẳng định người dân đang thực thi quyền hiến định của mình.

Trong khi đó, tại Nebraska, một học sinh đã bị một chiếc SUV treo cờ Trump 2024 tông trúng trong cuộc biểu tình do học sinh tổ chức. Đoạn video ghi lại cho thấy chiếc xe tăng tốc, hất ngã học sinh cầm biểu ngữ rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song mức độ thương tích chưa được công bố.