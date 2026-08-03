Biểu cảm của thủ môn Indonesia khi bị cầu thủ Việt Nam sút tung lưới

Chỉ sau 15 phút đầu trận gặp tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, thủ thành Nadeo Argawinata gây chú ý khi máy quay ghi lại vẻ mặt thất thần của anh sau hai lần vào lưới nhặt bóng.

Vẻ mặt bất lực của Nadeo Argawinata khi hai lần phải vào lưới nhặt bóng chỉ sau 15 phút ở trận gặp Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trên sân Pakansari (Bogor) tối 3/8, tuyển Việt Nam có màn nhập cuộc đầy tự tin trước chủ nhà Indonesia tại ASEAN Cup 2026.

Thay vì lựa chọn lối chơi thăm dò, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến rất sớm khi chỉ trong 15 phút đầu tiên, Văn Vĩ mở tỷ số trước khi Hai Long nhân đôi cách biệt, đưa tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0.

Sau hai bàn thua liên tiếp, máy quay truyền hình bắt trọn khoảnh khắc thủ thành Nadeo Argawinata đứng lặng trong khung gỗ. Ánh mắt thất thần của người gác đền Indonesia được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều cổ động viên nhận xét biểu cảm của Argawinata phần nào phản ánh sự bất lực trước khởi đầu như mơ của tuyển Việt Nam. "Ánh mắt nói lên tất cả", "Lại là Việt Nam" hay "Đúng là cơn ác mộng mỗi lần gặp tuyển Việt Nam"... là một số bình luận của dân mạng.

Vẻ mặt thất thần của Nadeo Argawinata mỗi khi chạm trán với tuyển Việt Nam. Ảnh: Chuyện Áo Đấu.

Đây không phải lần đầu tiên Nadeo Argawinata có những ký ức buồn khi đối đầu các đội tuyển Việt Nam. Năm 2019, tại chung kết SEA Games 30 giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam, anh phải vào lưới nhặt bóng ba lần sau các pha lập công của Đoàn Văn Hậu (2 bàn) và Đỗ Hùng Dũng.

Đến trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Bali, thủ thành sinh năm 1997 tiếp tục trải qua ngày đáng quên khi phải nhận bốn bàn thua. Những người lập công cho đội bóng áo đỏ lần lượt là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Vũ Văn Thanh.

Dù vậy, Nadeo Argawinata vẫn được xem là một trong những thủ môn hàng đầu của bóng đá Indonesia. Thủ thành sinh năm 1997 hiện là đội trưởng của Borneo FC và nhiều năm liền góp mặt trong đội tuyển quốc gia.

Sở hữu chiều cao 1,89 m, Argawinata gây ấn tượng với khả năng làm chủ vòng cấm, phán đoán tình huống, chơi chân khá tốt cùng phản xạ nhanh trong các pha đối mặt. Tuy nhiên, trước sức tấn công dồn dập của tuyển Việt Nam, người gác đền 29 tuổi không thể giúp đội chủ nhà tránh khỏi khởi đầu đầy khó khăn.

Sau chiến thắng dễ 3-0 trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A giải ASEAN Cup 2026 và chỉ còn gặp Campuchia ở lượt cuối. Ngược lại, Indonesia buộc phải quyết đấu với Singapore.