'Sát thủ' cao gần 2 m khiến trung vệ Việt Nam đổ máu

Sau pha va chạm mạnh với tiền đạo Mitchell Baker của Indonesia, Bùi Hoàng Việt Anh khiến người hâm mộ thót tim khi bị rách mí mắt, chảy nhiều máu.

Trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Indonesia tại ASEAN Cup 2026 trên sân Pakansari (Bogor) tối 3/8, Bùi Hoàng Việt Anh khiến người hâm mộ lo lắng khi gặp chấn thương ở vùng mặt.

Phút 27, trung vệ tuyển Việt Nam va chạm rất mạnh với tiền đạo nhập tịch của Indonesia - Mitchell Baker - trong một pha tranh chấp bóng bổng. Trước đối thủ sở hữu chiều cao lên tới 1,96 m, Việt Anh ôm mặt đau đớn rồi nằm sân, buộc trọng tài phải cho trận đấu tạm dừng để đội ngũ y tế vào sơ cứu.

Hình ảnh cận cảnh sau đó cho thấy mí mắt của Bùi Hoàng Việt Anh bị rách, máu chảy từ khóe mắt xuống gò má. Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ bóng đá xót xa.

Bùi Hoàng Việt Anh được đội y tế sơ cứu. Ảnh: Minh Chiến.

Dù bị thương ở vùng mặt, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn giữ được sự bình tĩnh trong lúc được chăm sóc. Trước khi rời sân để các bác sĩ can thiệp, anh có nhiều tình huống đối đầu trực tiếp với Mitchell Baker - cầu thủ cao 1,96 m, có ưu thế trong những pha không chiến.

Mitchell Baker sinh ra tại Australia, có mẹ là người Indonesia với ông bà ngoại lần lượt quê ở Yogyakarta và Semarang (Trung Java). Sau khi phát triển sự nghiệp tại Australia, anh chuyển sang Mỹ để tiếp tục thi đấu.

Tiền đạo 20 tuổi đang thuộc biên chế đội bóng của Đại học Georgetown và khoác áo Vermont Green FC theo dạng cho mượn tại USL League Two. Đầu năm nay, Baker cũng được Colorado Rapids lựa chọn tại MLS SuperDraft và dự kiến sẽ gia nhập đội bóng MLS này vào cuối năm.

Mitchell Baker ghi dấu ấn trong màu áo tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026 với loạt pha lập công chỉ sau 2 trận đấu vòng bảng. Ảnh: Detik.

Trong màu áo tuyển Indonesia, Baker gây ấn tượng mạnh khi lập hat-trick ngay trận ra mắt gặp Campuchia hôm 27/7, trước khi tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng trước Timor Leste ngày 31/7. Anh được mô tả là "sát thủ" trên hàng công của Indonesia.

Khép lại hiệp một, tuyển Việt Nam tạm dẫn Indonesia 2-0 nhờ các pha lập công của Văn Vĩ và Hai Long. Đây là lợi thế đáng kể để thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào hiệp hai, song họ vẫn cần duy trì sự tập trung nhằm bảo toàn thành quả trước sức ép từ đội chủ nhà.