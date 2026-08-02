Hậu vệ Trương Tiến Anh nhận tin buồn

Hậu vệ Trương Tiến Anh nhận tin bà qua đời đúng thời điểm đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Hậu vệ Tiến Anh chia sẻ tin buồn vào tối 31/7 trên trang cá nhân. Ảnh: Tiến Anh/Facebook.

Tối 31/7, hậu vệ Trương Tiến Anh chia sẻ tin buồn về gia đình trong thời gian cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trên trang cá nhân, cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình đổi ảnh đại diện và đăng dòng trạng thái: "Cháu nhớ bà nhiều lắm".

Bài đăng nhận được nhiều lời chia buồn từ người hâm mộ và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Đình Bắc bình luận: "Em xin chia buồn cùng anh và gia đình", trong khi Khuất Văn Khang và Nhâm Mạnh Dũng cũng để lại lời động viên, mong Tiến Anh cùng gia đình sớm vượt qua mất mát.

Theo thông tin được chia sẻ, Tiến Anh nhận tin bà qua đời khi đội tuyển Việt Nam vừa đặt chân đến Jakarta (Indonesia). Sau đó, toàn đội di chuyển đến Bogor để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia vào tối 3/8. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng ASEAN Cup 2026. Sau trận hòa 0-0 trước Singapore ở lượt đấu trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện khâu chuyên môn trước khi bước vào màn so tài với đội chủ nhà.

Trương Tiến Anh sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Mùa giải 2025/26, anh chuyển sang khoác áo CLB Ninh Bình và tiếp tục được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trong trận gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, hậu vệ cánh phải này thi đấu trọn vẹn và có nhiều tình huống tham gia hỗ trợ tấn công.