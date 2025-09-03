Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biệt thự, liền kề triệu USD chỉ để 'trồng cỏ'

  • Thứ tư, 3/9/2025 09:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau nhiều năm bàn giao cho khách hàng, dự án The Diamond Point phường Phúc Lợi (Hà Nội) đến nay còn nhiều căn liền kề với giá triệu USD vẫn trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan khiến chủ đầu tư "đau đầu".

biet thu trieu usd anh 1

Dự án The Diamond Point tại phường Phúc Lợi (Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư BĐS Song Long làm chủ đầu tư có vị trí đắc địa nằm trên phố Phạm Hinh.
biet thu trieu usd anh 2

Dự án The Diamond Point có diện tích khoảng 1,6ha với khoảng 128 lô liền kề, biệt thự với diện tích từ hơn 100-230 m2, được bàn giao cho khách hàng từ năm 2022. Theo khảo sát, mỗi căn liền kề, biệt thự tại đây đang được rao bán có giá lên đến cả triệu USD.
biet thu trieu usd anh 3biet thu trieu usd anh 4biet thu trieu usd anh 5biet thu trieu usd anh 6

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau nhiều năm bàn giao Dự án The Diamond Point đến nay vẫn còn nhiều căn nhà bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan khiến chủ đầu tư "đau đầu".

biet thu trieu usd anh 7

Hình ảnh cỏ dại phủ kín cửa kính một căn nhà tại dự Dự án The Diamond Point.
biet thu trieu usd anh 8biet thu trieu usd anh 9

Bên trong một căn nhà triệu USD để "trồng cỏ".

biet thu trieu usd anh 10

Trước tình trạng này, để đảm bảo an toàn tài sản và cảnh quan chung, chủ đầu tư Dự án The Diamond Point mới đây có thông báo, đề nghị chủ sở hữu những căn nhà chưa đưa vào sử dụng có biện pháp khắc phục.
biet thu trieu usd anh 11

Theo đó, chủ đầu tư yêu cầu khách hàng chủ động kiểm tra, khắc phục tình trạng bung cửa, dọn dẹp cỏ dại và bảo dưỡng nhà ở thường xuyên kể cả khi nhà ở chưa được sử dụng.
biet thu trieu usd anh 12biet thu trieu usd anh 13

Trường hợp không thể trực tiếp quản lý, chủ sở hữu nhà ở có thể uỷ quyền cho cá nhân hoặc đơn vị khác thực hiện công việc quản lý, chăm sóc nhà ở.

Nhà triệu USD cứ mưa là ngập nhưng giá không ngừng tăng

Nhiều khu vực tại Hà Nội thường xuyên ngập úng khi mưa lớn do hạ tầng chưa đồng bộ, nhưng giá bất động sản ở những nơi này vẫn tăng mạnh qua từng năm.

15:40 28/8/2025

Nhà triệu USD nhưng cứ mưa là ngập

Hà Nội lại ghi nhận nhiều khu đô thị cao cấp ngập sâu sau mưa lớn, khiến sinh hoạt và kinh doanh của cư dân đảo lộn.

13:17 27/8/2025

https://tienphong.vn/chu-dau-tu-dau-dau-voi-khu-biet-thu-lien-ke-trieu-do-bo-hoang-co-dai-moc-um-tum-giua-thu-do-post1773321.tpo

Theo Đình Phong/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

