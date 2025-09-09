Biệt thự, liền kề chục tỷ cơi nới, 'đội' tôn như nhà tập thể cũ

Được kỳ vọng trở thành một đô thị kiểu mẫu ở phía Tây Hà Nội, thế nhưng từ sau khi Hà Tây sáp nhập về Thủ đô, dự án liên tục gặp vướng mắc pháp lý, kéo dài hàng chục năm không thể hoàn thiện. Vài năm trở lại đây, khi cư dân bắt đầu về ở một phần dự án đã hoàn thiện, khu đô thị lại bị “biến dạng” bởi hàng loạt biệt thự kiểu cách không giống ai.