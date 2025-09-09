Biệt thự, liền kề chục tỷ cơi nới, 'đội' tôn như nhà tập thể cũ

|
Khu đô thị mới Nam đường 32 (hay còn gọi là Westpoint Nam 32) được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2008.
Được kỳ vọng trở thành một đô thị kiểu mẫu ở phía Tây Hà Nội, thế nhưng từ sau khi Hà Tây sáp nhập về Thủ đô, dự án liên tục gặp vướng mắc pháp lý, kéo dài hàng chục năm không thể hoàn thiện. Vài năm trở lại đây, khi cư dân bắt đầu về ở một phần dự án đã hoàn thiện, khu đô thị lại bị “biến dạng” bởi hàng loạt biệt thự kiểu cách không giống ai.
Tình trạng cơi nới diễn ra nhiều năm qua nhưng không bị ngăn chặn, xử lý, nhìn từ trên cao không khác những khu tập thể cũ.
Nhiều chuồng cọp được cơi nới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC tại đây.
Mặc dù là các căn biệt thự liền kề có giá cả chục tỷ đồng, một số chủ nhân của các căn biệt thự này đều tận dụng tối đa diện tích bằng cách lợp tôn, cơi nới tầng thượng và tầng 1 để phục vụ cho hoạt động sinh hoạt, kinh doanh.
Nhiều ngôi nhà xây dở dang nhưng bị "tuýt còi" vì chủ đầu tư chưa đóng đủ thuế đất và chưa giải phóng mặt bằng khiến khu đô thị càng nhếch nhác, thiếu đồng bộ.
Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Nam 32, tháng 6/2025, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để tái khởi động lại dự án.
Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí của Thành phố xác định dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 là trường hợp điển hình cần được tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi người dân và tránh lãng phí nguồn lực.
Sau khi có ý kiến của UBND huyện Hoài Đức (cũ), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 - Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 đang tiến hành làm việc với các cơ quan Sở Ngành liên quan và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo của dự án.