Biệt thự bạc tỷ của thủ môn Đặng Văn Lâm trang trí Tết hoành tráng

Đúng 28 Tết, Lê Phát đã kịp trở về đoàn tụ bên gia đình ở Lâm Đồng đón năm mới. Trong hình ảnh được mẹ chia sẻ, em út tuyển U23 Việt Nam mua hoa tặng bố mẹ, đem theo tấm bằng khen giành được trong năm qua cùng đội tuyển. Năm nay là một năm thành công với cầu thủ 19 tuổi, khi anh có nhiều khoảnh khắc tỏa sáng tại giải đấu cấp châu lục, phần nào khẳng định tài năng bản thân. Ảnh: Lê Phát/Facebook.