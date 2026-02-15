Biệt thự bạc tỷ của thủ môn Đặng Văn Lâm trang trí Tết hoành tráng

|
Tối 28 Tết (15/2 Dương lịch), gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã gói xong bánh chưng, bước vào công đoạn luộc bánh. Trong bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, hậu vệ sinh năm 1999 cùng bà xã Doãn Hải My nhận nhiệm vụ ngồi canh bên bếp lửa. Hình ảnh giản dị của cặp cầu thủ - WAG nổi tiếng khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Ảnh: @doanvanhau_1904/Instagram.
Vợ chồng Văn Hậu đã đưa con trai về quê anh ở Thái Bình (cũ) từ trước đó, cùng gia đình chuẩn bị cho Tết. Trong lúc canh nồi bánh chưng, nàng WAG Hà Nội còn gây cười khi chia sẻ khoảnh khắc dụi mắt vì khói cùng chú thích: "Định chụp sống ảo mà cay mắt". Ảnh: @_doanhaimy/Instagram.
"Công tác chuẩn bị cũng đã xong rồi ạ", Nguyễn Nhật Minh cập nhật tiến độ đón Tết bằng bức hình check-in bên hoa đào ở nhà. Cầu thủ quê Hải Phòng còn khoe bữa ăn ngập tràn hương vị Tết quê hương, với những món ăn như chả mực, cuốn hành, giò, bánh chưng, gà luộc... Ảnh: Nguyễn Nhật Minh/Facebook.
Trước đó, Nhật Minh còn trổ tài cùng bố mẹ gói bánh chưng và hào hứng khoe thành quả với người hâm mộ. Vì trùng với ngày Lễ Tình nhân 14/2, anh hài hước chú thích bức ảnh: "Valentine của tôi". Chi tiết này cũng khiến nhiều dân mạng đoán rằng Nhật Minh còn đang độc thân. Ảnh: Nguyễn Nhật Minh/Facebook.
Đúng 28 Tết, Lê Phát đã kịp trở về đoàn tụ bên gia đình ở Lâm Đồng đón năm mới. Trong hình ảnh được mẹ chia sẻ, em út tuyển U23 Việt Nam mua hoa tặng bố mẹ, đem theo tấm bằng khen giành được trong năm qua cùng đội tuyển. Năm nay là một năm thành công với cầu thủ 19 tuổi, khi anh có nhiều khoảnh khắc tỏa sáng tại giải đấu cấp châu lục, phần nào khẳng định tài năng bản thân. Ảnh: Lê Phát/Facebook.
Biệt thự bạc tỷ ở Hưng Yên của gia đình Văn Lâm, Yến Xuân cũng rộn ràng không khí Tết với loạt hoa đủ sắc màu từ trong đến ngoài khuôn viên. Tết Bính Ngọ cũng đánh dấu năm đầu tiên vợ chồng anh "lên chức" cha mẹ, đón thêm thành viên mới trong gia đình là cậu con trai đầu lòng. Ảnh: @yenxuan24/Instagram.
Trong khi đó, Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền khiến người theo dõi bật cười với bức hình tạo dáng hài hước trước thềm năm mới. Như mọi năm, căn nhà Quang Hải ở Hà Nội được trang hoàng bằng nhiều loại hoa tươi, nổi bật là cây bưởi trĩu quả được gia đình thường xuyên check-in. Ảnh: @cth19_/Instagram.
