Biết điểm đỗ lớp 10, học sinh Hà Nội cần làm gì để không mất suất học?

Hơn 82.600 học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập Hà Nội sẽ xác nhận nhập học từ 25-27/6, đây là thủ tục bắt buộc để giữ suất và không mất quyền trúng tuyển.

Sau khi tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Nội, thí sinh cần theo dõi điểm chuẩn, xác nhận nhập học đúng hạn và lưu ý quyền đổi nguyện vọng.

Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027 vào tối19/6, hơn 82.600 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập sẽ bước vào giai đoạn xác nhận nhập học. Đây là thủ tục bắt buộc đối với mọi thí sinh trúng tuyển.

Năm nay, khoảng 124.000 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập tại Hà Nội. Theo kết quả được công bố, khoảng 82.600 em trúng tuyển vào 126 trường THPT công lập, tương đương gần 66% số thí sinh dự thi.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian xác nhận nhập học diễn ra từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6. Học sinh có thể lựa chọn xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Riêng trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa chỉ thực hiện nhập học trực tiếp.

Đối với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp, lựa chọn trường trúng tuyển và thực hiện xác nhận nhập học. Sau khi hoàn tất, cần in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học để sử dụng khi cần thiết.

Trong trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng, như trường THPT công lập không chuyên, lớp chuyên, chương trình song ngữ tiếng Pháp hoặc tăng cường tiếng Pháp, học sinh được quyền thay đổi lựa chọn nhập học trong thời gian hệ thống còn mở.

Với hình thức nhập học trực tiếp, học sinh nộp bản sao phiếu báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 tại trường trúng tuyển. Sau khi nhà trường cập nhật thông tin lên hệ thống, học sinh sẽ được cấp giấy báo xác nhận nhập học. Đồng thời, tài khoản tuyển sinh của học sinh trên hệ thống sẽ tự động bị khóa.

Nếu muốn chuyển sang nguyện vọng trúng tuyển khác sau khi đã xác nhận nhập học, học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy kết quả xác nhận trước đó. Chỉ sau khi hoàn tất thủ tục này, các em mới có thể thực hiện nhập học tại trường mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý trong thời gian tuyển sinh, học sinh có quyền rút hồ sơ nhập học đã nộp. Các trường có trách nhiệm tạo điều kiện cho học sinh, đồng thời xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển và hủy xác nhận nhập học trên hệ thống dữ liệu của ngành theo quy định.

Về hồ sơ nhập học, học sinh cần chuẩn bị phiếu báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Phiếu này được phát tại trường THCS nơi học sinh theo học trong các ngày 23-24/6.

Ngoài ra, hồ sơ còn bao gồm bản sao giấy khai sinh kèm bản chính để đối chiếu; căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh nơi cư trú tại Hà Nội của học sinh hoặc người giám hộ; các giấy tờ chứng nhận diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có); giấy cho phép học vượt lớp, học sớm hoặc học muộn so với độ tuổi quy định (nếu có).

Đối với những thí sinh đã tốt nghiệp THCS từ năm trước, hồ sơ cần bổ sung bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao hợp lệ do trường THCS cấp, cùng giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

Sau khi hoàn thành đợt nhập học đầu tiên, những trường THPT còn thiếu chỉ tiêu sẽ được tuyển sinh bổ sung vào ngày 3/7. Các thí sinh trúng tuyển bổ sung sẽ thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 4-6/7.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc xác nhận nhập học đúng thời hạn có ý nghĩa quyết định trong việc bảo lưu kết quả trúng tuyển. Vì vậy, học sinh và phụ huynh cần theo dõi sát các mốc thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi tuyển sinh.

Những thí sinh chưa trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào cũng không nên quá lo lắng. Các em cần tiếp tục theo dõi thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội và các trường THPT về kế hoạch tuyển sinh bổ sung hoặc các phương án học tập phù hợp khác.