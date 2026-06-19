Đáp án đề Ngữ văn thi tốt nghiệp hỏi về 'Steve Jobs Việt Nam'

Ngày 19/6, Bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, đáp án câu nghị luận xã hội về "Steve Jobs Việt Nam" ở đề Ngữ văn được quan tâm.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Đáp án và thang điểm môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026:

Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn như sau:

Năm nay là năm đầu tiên chấm thi môn Văn bằng hình thức rubric (hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí). Đây là phương pháp sử dụng một bảng mô tả chi tiết các tiêu chuẩn và mức độ đạt được của một nhiệm vụ. Hướng dẫn chấm rubric do Bộ GD&ĐT đưa ra như sau:

Đáp án các môn thi trắc nghiệm cụ thể như sau (click vào tên để xem):

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Buổi thi môn Ngữ văn diễn ra đầu tiên. Ngay sau khi kết thúc buổi thi, câu nghị luận xã hội về Steve Jobs trong đề thi nhanh chóng nhận về nhiều thảo luận.

Bên cạnh những đánh giá tích cực về tính thời sự và khả năng gợi mở tư duy, một số giáo viên, phụ huynh và học sinh bày tỏ băn khoăn khi đề bài dẫn ra các nhân vật nổi tiếng thế giới như Steve Jobs, Elon Musk và Mark Zuckerberg để đặt vấn đề về đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi Tại sao lại lấy hình mẫu một người nước ngoài để Việt Nam tìm kiếm, thay vì một nhân tài của đất nước. Ngoài ra còn có ý kiến cho rằng đề thi có thể tạo ra khoảng cách giữa các nhóm thí sinh.