Biện pháp 'bất đắc dĩ' của Vạn Hạnh Mall để ngăn người nhảy lầu

Vạn Hạnh Mall tiến hành giăng lưới rào chắn khu hai giếng trời lấy sáng tự nhiên và nâng chiều cao hệ thống kính an toàn khu lan can nhằm ngăn chặn người nhảy từ trên cao xuống.

Biện pháp ngăn người nhảy lầu của Vạn Hạnh Mall Ngày 28/4, PV có mặt tại Vạn Hạnh Mall (phường 12, quận 10, TPHCM) ghi nhận nhiều thay đổi bên trong trung tâm thương mại (TTTM) này để ngăn chặn người có ý định nhảy lầu.

Ngày 28/4, PV VietNamNet có mặt tại Vạn Hạnh Mall (phường 12, quận 10, TP.HCM) ghi nhận nhiều thay đổi bên trong trung tâm thương mại (TTTM) sầm uất này.

Theo đó, khu vực 2 khoảng không thông tầng (hay còn gọi là giếng trời lấy sáng tự nhiên) hình nón cụt của Vạn Hạnh Mall đã được giăng kín bằng lưới rào chắn, với phần đáy được siết chặt vào tường ở tầng một.

Lưới bảo vệ được lắp đặt theo hình nón cụt tại giếng trời Vạn Hạnh Mall. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Phần mặt lưới được nối liền từ mép đáy lên một khung đỡ hình vuông có trang trí tiểu cảnh treo giữa tầng 6.

Ngoài ra, tại tầng 6, 7, phía Vạn Hạnh Mall cũng đã hoàn tất nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can từ 1,4 m thành 1,7 m.

Hệ thống lưới được giăng kín khu vực giếng trời. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Anh Quốc Khánh (28 tuổi, nhân viên kinh doanh mỹ phẩm ở tầng 5) cho biết, rào lưới và nâng cao hệ thống kính an toàn được thực hiện nhanh chóng sau khi xảy ra vụ thanh niên 22 tuổi rơi lầu tử vong.

"Tôi thấy biện pháp trên là cần thiết để ngăn chặn tình trạng nhiều người tìm đến đây để nhảy lầu, việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh tại TTTM", anh Khánh chia sẻ.

Ảnh: Tuấn Kiệt.

Mỹ Linh (23 tuổi, nhân viên bán thời trang ở tầng 4) cho biết đã chứng kiến 3 vụ nhảy lầu, do đó thấy an tâm khi Vạn Hạnh Mall hoàn tất việc thi công lưới rào và nâng chiều cao kính an toàn khu vực lan can.

"TTTM có hai giếng trời lấy sáng tự nhiên rất đẹp nhưng giờ bị bịt kín bằng lưới. Tôi hy vọng đây chỉ là giải pháp tạm thời và người nào có ý định vào đây nhảy lầu thì nên dừng lại", Mỹ Linh cho hay.

Theo nữ nhân viên, chỉ trong hai tháng xảy ra 3 vụ nhảy lầu đã gây thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng cả nghìn người đang làm việc tại đây. Chẳng hạn, sau vụ thanh niên nhảy lầu hai ngày trước, chủ gian hàng đã phải dừng kinh doanh vì ám ảnh. Hàng hóa như áo quần, giày dép nơi thanh niên rơi xuống phải đem đi tiêu hủy do vấn đề liên quan đến sức khỏe của nạn nhân.

Hệ thống kính an toàn ở tầng 6 và 7 đã được nâng chiều cao từ 1,4 lên 1,7 m. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Hiện nay, Vạn Hạnh Mall cũng tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh và số lượng camera giám sát.

Chiều 28/4, Vạn Hạnh Mall thông báo, cùng với hơn 1.000 người đang làm việc tại TTTM gửi lời cảm ơn khách hàng, nhãn hàng đã chia sẻ, đồng hành trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Phía TTTM này cho biết đã nỗ lực thay đổi, cải thiện diện mạo nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm an toàn và an tâm. Đến thời điểm này, Vạn Hạnh Mall đã hoàn tất việc thi công lưới rào ở khu vực khoảng không thông tầng. "Đây là phương án khẩn cấp, tạm thời và đội ngũ Vạn Hạnh Mall sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để cải thiện mỹ quan lâu dài, giúp TTTM đẹp hơn, sinh động hơn trong thời gian sắp tới", Vạn Hạnh Mall cho hay.