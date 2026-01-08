Hoàn thành các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ tại Hà Nội

Ngày 8/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh: "Trong năm qua, tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp công tác trên lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phòng An ninh chính trị nội bộ vinh dự được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua".

Nổi bật trong năm 2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã nhạy bén trong nhận diện, đánh giá tình hình, chủ động báo cáo Công an thành phố tham mưu Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố các biện pháp, giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn.

Tăng cường công tác hướng dẫn, phối hợp các Sở, Ban, Ngành trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tuyên truyền phổ biến về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước…

Đơn vị đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại các âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh chính trị nội bộ, qua đó chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc có tính chất răn đe.

Cùng với đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát huy tốt vai trò thường trực trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Nhà nước, xử lý 37 vụ đăng tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố, Công an thành phố khen thưởng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã đạt được.

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cũng nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng, đề nghị lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2026.

Trong đó, cần tiếp tục thống nhất nhận thức, xác định đúng vai trò của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của cả hệ thống chính trị theo phương châm "lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong, bảo vệ bên trên, củng cố, kiện toàn cơ sở là chính", cùng với đó, phát huy vai trò chủ trì tham mưu công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, đánh giá, nhận diện các vấn đề "nóng", "nổi lên" về an ninh chính trị nội bộ. Tập trung tạo chuyển biến thực chất trong công tác nghiệp vụ, phát huy vai trò cơ quan chủ trì, theo dõi, thực hiện các đề án của Bộ Công an.

"Tập thể lãnh đạo, chỉ huy Phòng An ninh chính trị nội bộ cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm phải đổi mới tư duy, hành động, động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Triển khai nghiêm túc, sâu rộng phong trào thi đua "Ba Nhất - Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" theo 21 nội hàm cụ thể, đảm bảo nội dung thi đua được đổi mới, thực chất, hiệu quả, không phô trương, không hình thức. Chủ động tích cực phát động phong trào thi đua hướng tới 80 năm truyền thống lực lượng an ninh đảm bảo thực chất, hiệu quả", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.