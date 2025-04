Thay đổi bất ngờ ở Vạn Hạnh Mall sau vụ thanh niên rơi lầu

Sau vụ thanh niên 22 tuổi rơi từ tầng 7 xuống tử vong, trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall đã rào lưới khoảng không thông tầng để đảm bảo an toàn.

Tối 26/4, đại diện Vạn Hạnh Mall thông báo đã làm việc cùng nhà thầu để tiến hành rào lưới khu vực khoảng không thông tầng và sẽ hoàn thiện lắp đặt trong vài ngày tới.

Vạn Hạnh Mall rào lưới một phần khoảng không thông tầng và nâng cao kính an toàn và lan can từ 1,4m lên 1,7m. Ảnh: Vạn Hạnh Mall.

Động thái diễn ra sau khi nơi đây liên tiếp xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Chưa đầy hai tháng đã có 3 thanh niên nhảy từ khu vực tầng 7 xuống sảnh tử vong.

Thời gian qua, Vạn Hạnh Mall đã nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can từ 1,4 m thành 1,7 m. Trung tâm này cũng tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng và số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực nhằm đảm bảo an toàn.

“Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên đang làm việc, chúng tôi chỉ muốn nói rằng dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn luôn ở đây, sẵn sàng sẻ chia và đồng hành cùng khách hàng”, đại diện Vạn Hạnh Mall chia sẻ.

Vạn Hạnh Mall hoạt động bình thường sau vụ việc thanh niên rơi lầu tử vong. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Như VietNamNet thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng nay. Hệ thống camera của trung tâm và clip do người dân cung cấp ghi nhận hình ảnh nam thanh niên nhảy từ lan can lầu 7 xuống sảnh của trung tâm. Nạn nhân là nam giới, sinh năm 2002, nơi thường trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Đây là vụ rơi lầu thứ 3 diễn ra trong vòng chưa đầy hai tháng qua tại trung tâm thương mại sầm uất này.