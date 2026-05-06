Biến động nhiên liệu 'bào mòn' hãng bay Việt

Biến động giá nhiên liệu đã làm gia tăng đáng kể áp lực, trực tiếp thu hẹp biên lợi nhuận, đặt ra thách thức lớn với hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hãng bay Việt Nam.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: PV/Vietnam+.

Trước biến động giá nhiên liệu bay do ảnh hưởng từ xung đột quân sự khu vực Trung Đông, các hãng hàng không Việt Nam đang đối mặt với áp lực chi phí gia tăng mạnh nhưng vẫn duy trì ổn định mạng bay, bảo đảm kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Thu hẹp biên lợi nhuận

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong các năm 2024-2025 và quý 1, Vietnam Airlines đã có những kết quả sản xuất, kinh doanh rất ấn tượng. Tổng công ty liên tục phá kỷ lục về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước và đặc biệt là mở rộng mạng bay, trong đó quan trọng nhất là mạng bay quốc tế.

Khi chiến sự Trung Đông xảy ra, ông Tuấn thừa nhận, nhiều hãng hàng không trên thế giới chưa nhận diện được rủi ro. Tuy nhiên, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt hệ thống điều hành khủng hoảng ở mức cao nhất.

“Mặc dù vậy, với tình hình giá nhiên liệu bay và chiến sự như hiện nay, những gì đạt được trong quý 1/2026 có khả năng sẽ bị ‘lấy đi’ trong các tháng 4-5 và tháng 6 tới đây,” ông Tuấn đánh giá.

Bước sang quý 2/2026, môi trường kinh doanh của ngành hàng không sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi các yếu tố bất định dần bộc lộ rõ nét, đặc biệt liên quan đến biến động của giá nhiên liệu.

Diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trong cơ cấu chi phí khai thác của hãng hàng không, nhiên liệu chiếm khoảng 30-40%, do đó mỗi biến động của giá nhiên liệu đều có ảnh hưởng tức thời đến chi phí vận hành và hiệu quả kinh doanh.

Tính đến cuối tháng 4, giá nhiên liệu hàng không Jet A1 duy trì ở mức cao, bình quân khoảng 190- 220 USD /thùng, có thời điểm vượt trên 240 USD /thùng do tác động của các yếu tố địa chính trị. Mức giá này tăng mạnh so với ngưỡng thông thường (80- 90 USD /thùng).

Tàu bay thân rộng Airbus A350 được Vietnam Airlines khai thác trên các đường bay thẳng đến châu Âu. Ảnh: PV/Vietnam+.

Với đặc thù ngành hàng không, mỗi khi giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD /thùng so với kế hoạch, chi phí của Vietnam Airlines có thể tăng thêm hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng biến động giá nhiên liệu đã làm gia tăng đáng kể áp lực chi phí, trực tiếp thu hẹp biên lợi nhuận và đặt ra thách thức lớn đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của hãng trong các quý tiếp theo.

Mặt khác, báo cáo của Vietnam Airlines cho thấy, tùy theo kịch bản giá nhiên liệu, chi phí phát sinh thêm trong năm 2026 của hãng ước tính từ 11.000- 27.000 tỷ đồng . Trong khi đó, giá nhiên liệu bay ở mức khoảng 195 USD /thùng khiến chi phí trong tháng 4/2026 của Vietjet tăng lên 24 triệu USD .

Có các kịch bản điều hành, ứng phó linh hoạt

Để thích ứng với những biến động của thị trường, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

Cụ thể, Vietnam Airlines đã cắt giảm, giãn, hoãn chi phí và tiết kiệm 20% chi thường xuyên; làm việc với các bên liên quan trong và ngoài nước để điều chỉnh đường bay, tối ưu độ cao bay nhằm tiết kiệm nhiên liệu; tăng tần suất sử dụng tàu bay thân rộng để nâng cao hiệu quả khai thác và triển khai các giải pháp hợp lý về nguồn nhiên liệu.

“Vietnam Airlines đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất nhằm duy trì hoạt động và giữ vững vị thế của Hãng hàng không Quốc gia,” ông Tuấn khẳng định.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục đảm bảo vai trò Hãng hàng không Quốc gia trong việc duy trì kết nối, thúc đẩy giao thương, du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế. Với định hướng điều hành bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ theo Nghị quyết số 79-NQ/TW được Bộ Chính trị về việc phát triển kinh tế Nhà nước, Vietnam Airlines hướng tới mục tiêu duy trì đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của đất nước.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố địa chính trị, trên cơ sở đó điều hành hoạt động khai thác linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Trọng tâm được đặt vào việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì ổn định mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, qua đó bảo đảm hoạt động vận tải hàng không thông suốt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Việc giảm giá dịch vụ điều hành bay đi đến đối với các chuyến bay nội địa; giảm giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa giúp các hãng bay Việt giảm chi phí. Ảnh: PV/Vietnam+.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, khẳng định các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn vừa qua về miễn thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu xăng, dầu là rất kịp thời và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp các hãng hàng không giảm bớt áp lực chi phí.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vận chuyển hành khách hàng không nội địa (ngoài mức giá tối đa quy định); giảm giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa trong thời gian 3 tháng.

“Các hãng hàng không Việt Nam cần được tiếp tục nhận được chính sách hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn, cố gắng duy trì ổn định hoạt động khai thác và kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân,” ông Dũng kiến nghị.

Nghị quyết số 79-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 6/1, nội dung tập trung vào việc phát triển kinh tế Nhà nước, khẳng định vai trò chủ đạo, dẫn dắt, ổn định vĩ mô trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong của kinh tế nhà nước trong các ngành then chốt; dẫn dắt các thành phần kinh tế cùng phát triển; góp phần đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có nông nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 2045.