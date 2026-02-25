Biến động lớn ở đội tuyển Morocco

Chỉ bốn tháng trước World Cup 2026, chiếc ghế của HLV Walid Regragui trở thành chủ đề nóng tại đội tuyển Morocco khi có thông tin ông quyết định từ chức.

Tương lai của HLV Regragui trở thành chủ đề nóng tại Morocco. Liên đoàn bóng đá nước này hôm 25/2 phủ nhận thông tin ông rời ghế, nhưng xác nhận đã tiếp xúc với một số ứng viên. Trong danh sách có Xavi Hernandez, cựu tiền vệ Barcelona.

Hai bên chưa đạt thỏa thuận. Một nguồn tin thân cận cho biết Xavi muốn nhận lời sau World Cup mùa hè năm nay. Điều đó khiến khả năng thay tướng trước giải đấu lớn nhất hành tinh vẫn bỏ ngỏ.

Regragui, 50 tuổi, từng tạo nên kỳ tích khi đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar. Đó là thành tích tốt nhất lịch sử của một đội tuyển châu Phi. Tuy nhiên, ông không thể nối dài thành công ở đấu trường châu lục.

Tại CAN 2023, Morocco dừng bước ở vòng 1/8. Đến CAN 2025 trên sân nhà, họ vào chung kết nhưng thua Senegal trong trận đấu gây nhiều tranh cãi sau hiệp phụ. Giấc mơ vô địch châu Phi lần đầu tiên kể từ năm 1976 tiếp tục dang dở.

Trong hơn một thập kỷ qua, Morocco đầu tư mạnh cho bóng đá. Sân vận động, cơ sở vật chất và chất lượng cầu thủ đều được nâng tầm, sự kỳ vọng vì thế tăng cao. Regragui đối mặt nhiều chỉ trích trong nhiều tháng qua, đặc biệt về lối chơi bị cho là quá thực dụng.

Ông từng thừa nhận trước CAN 2025 rằng đội bóng phải biết "chịu đựng" và "không thể thắng mọi trận với tỷ số 5-0". Dù vậy, áp lực về phong cách và danh hiệu vẫn bủa vây.

Morocco sẽ dự World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico cùng bảng với Brazil, Scotland và Haiti. Khả năng Regragui rời ghế trước giải đấu là hoàn toàn khả thi. Nếu điều đó xảy ra, ông sẽ được nhớ đến như người tạo nên kỳ tích lịch sử năm 2022, nhưng cũng là HLV chưa thể biến nguồn lực dồi dào thành danh hiệu châu lục.