Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão trong tháng 10

  • Thứ tư, 1/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự báo thời tiết tháng 10, Biển Đông khả năng đón 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Bắc và Trung Bộ khả năng hứng mưa lớn diện rộng.

Bien Dong 2-3 con bao anh 1

Biển Đông khả năng đón 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 10. Ảnh minh hoạ: Viên Minh.

Biển Đông tiếp tục đón bão

Dự báo tháng 10 sẽ là giai đoạn thời tiết có nhiều biến động. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong tháng này, khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Con số này cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là hai cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam khoảng 0,8 cơn).

Trong thời kỳ đầu tháng 10, Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ cao xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Các tỉnh từ Nghệ An đến phía Bắc Khánh Hòa khả năng cũng sẽ hứng chịu một số đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực còn lại trên cả nước cũng có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông. Trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước, nguy cơ gây ngập úng tại đô thị và lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Theo dự báo, tổng lượng mưa trong tháng 10 tại nhiều khu vực phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lượng mưa cao hơn 10-30% so với trung bình.

Ngoài bão và mưa lớn, tháng 10 cũng là thời điểm có thể tiếp tục ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể xảy ra đột ngột, phạm vi hẹp nhưng gây thiệt hại nặng nề về tài sản, thậm chí tính mạng.

Từ giữa tháng 10, không khí lạnh xu hướng hoạt động mạnh dần. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng phổ biến cao hơn 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 9 bão dồn dập, mưa lớn nhiều ngày

Trong tháng 9, trên Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão gồm bão số 7 Tapah, bão số 8 Mitag, bão số 9 Ragasa và bão số 10 Bualoi.

Miền Bắc cũng nhiều ngày xuất hiện mưa, trong đó có 3 đợt mưa diện rộng diễn ra trong 14 ngày gồm các thời điểm 9-12/9, 15-18/9 và 25-30/9.

Trong đó, ngày 25-30/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoàn lưu bão số 10 và hội tụ gió ở độ cao 5.000 m, khu vực này có mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-250 mm. Các tỉnh phía Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội tổng lượng mưa dao động 250- 400 mm, có nơi cao hơn.

Cũng trong tháng 9, Thanh Hóa đến Huế xảy ra 3 đợt mưa lớn diện rộng kéo dài trong khoảng 30/8-1/9, 18-19/9 và 26-30/9.

Đáng chú ý, từ 26 tới 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10, các địa phương này có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-450 mm. Trong đó, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An ghi nhận 450-600 mm, có nơi vượt 600 mm

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều ngày hứng mưa rào và dông, trong đó ngày 26-30/9, ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 40-100mm. Phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 80-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Một số trạm ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày, lượng mưa tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ như trạm khí tượng Lào Cai ghi nhận tổng lượng mưa tháng 9 là 697 mm, vượt giá trị lịch sử 412,1 mm trong năm 2024; trạm Tuyên Quang (Hà Giang) tổng lượng mưa 699 mm vượt kỷ lục 638 mm của năm 2020...

"Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 30-70%, một số nơi cao hơn 70-120%, đặc biệt, vùng núi phía Bắc cao hơn 120-220%", cơ quan khí tượng thông tin.

Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

Sáng nay (1/10), vùng áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông vào cuối tuần này.

4 giờ trước

Bãi tắm nổi tiếng tại Huế hoang tàn sau bão số 10

Bão số 10 kết hợp với triều cường dâng cao đã xé toạc tuyến đường bê tông kiên cố phục vụ du lịch và chống sạt lở dọc bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế).

12 giờ trước

Hà Nội ngập từ sáng đến đêm do ảnh hưởng của bão số 10

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập úng nặng do mưa lớn khiến cuộc sống của hàng triệu hộ dân Thủ đô bị ảnh hưởng nặng nề.

22 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/bien-dong-co-the-don-2-3-con-bao-trong-thang-10-bac-va-trung-bo-hung-mua-lon-ar968625.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Biển Đông 2-3 cơn bão Bão bão số 10 bão số 11 Bão Bualoi Biển Đông đón bão Áp thấp nhiệt đới

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý