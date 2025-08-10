Bích Phương liên tục nhận cú sốc

Live stage 4 khép lại với chiến thắng của đội LyHan, trong khi đội Bích Phương ban đầu mất 3 thành viên. Kết quả nhanh chóng gây tranh cãi, nhất là trường hợp Mỹ Mỹ và Châu Bùi.

Em xinh “say hi” đã bước vào live stage thứ 4. Càng gần chặng cuối, cuộc đấu của những nữ nghệ sĩ ngày càng khốc liệt, bởi những người trụ lại đều là những cái tên sáng giá, và cũng bởi sẽ chẳng ai muốn dừng bước ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng. Dù vậy, chặng này sẽ có 6 cái tên phải ra về.

Kết thúc lượt đấu đầu tiên, đội LyHan hiện tạm dẫn đầu. Song cuộc rượt đuổi diễn ra tương đối gay cấn, khi đội Lâm Bảo Ngọc và Phương Ly bám đuổi phía sau ở khoảng cách không quá xa. Mặt khác, đội Bích Phương hụt hơi thấy rõ, với việc thua nhóm tranh đua top đầu số điểm tương đối lớn.

Bên cạnh đó, lượt đấu thứ 2 cũng đã đi được nửa chặng đường, với phần thi của đội Lâm Bảo Ngọc và Bích Phương. Và một lần nữa, Bích Phương lại nhận thất bại.

Đội LyHan thắng chung cuộc

Hai phần thi còn lại thuộc về đội LyHan và Phương Ly. Khác với giai điệu ballad ngọt ngào ở lượt đầu, đội LyHan, với tiết mục Tín hiệu yêu, chuyển sang phong cách hiphop sôi động, với 5 em xinh hóa thành những quý ông lịch lãm.

Nửa đầu ca khúc còn sử dụng nhiều âm hưởng drill mang không khí u ám, căng thẳng. Đây là bước đi mạo hiểm, nhất là khi đội không có rapper thực thụ và drill vốn không phải kiểu beat dễ dàng với những ca sĩ chưa quen. Beat yêu cầu cách hát trầm, dứt khoát để truyền tải sự căng thẳng, nhưng không phải thành viên nào cũng có giọng hát và cách xử lý phù hợp. Chẳng hạn, giọng LyHan tương đối mỏng, quen với lối hát bay bổng nên đôi khi chưa truyền tải trọn tinh thần bản phối.

Concept quý ông lịch lãm của đội LyHan.

Giống như những tiết mục có sự góp mặt của Tiên Tiên trong chương trình, Tín hiệu yêu vẫn cho thấy sự phá cách về mặt cấu trúc bài. Tác phẩm không có phần hook rõ ràng, thay bằng màn trình diễn sân khấu với gậy. Giai điệu được biến đổi liên tục, tránh sự đơn điệu, đồng thời sử dụng drop hiphop để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, thử nghiệm này khó chinh phục số đông khán giả do thiếu đoạn điệp khúc và giai điệu bắt tai.

Bảo Anh có màn trở lại ngoạn mục, thoát khỏi nhóm nguy hiểm sau thời gian trồi sụt trong chương trình. Trong khi nhiều thành viên khác nhận các verse nhanh và phải cố bắt nhịp, Bảo Anh lại tạo không khí lửng lơ bằng chất giọng trầm cùng những ngắt nghỉ nhấn nhá, khéo léo như đang chơi đùa với nhịp điệu. Tuy vậy, màn thể hiện này vẫn chưa đủ để gọi là bứt phá.

Ở chiều ngược lại, Miu Lê và MAIQUINN cho thấy nỗ lực làm mới bản thân khi thử sức với những verse rap, mang lại sự thú vị cho ca khúc. Kết quả, đội Lyhan thành công vượt mặt đội Lâm Bảo Ngọc, một lần nữa nhận hotchair.

Đội Phương Ly khép lại live stage 4 với ca khúc ballad Cứ đổ tại cơn mưa. Để tránh sự đơn điệu, giữ đúng tinh thần đấu loại, đội phối hợp nhiều yếu tố nhằm khiến trải nghiệm nghe trở nên phong phú hơn.

Về cấu trúc, Cứ đổ tại cơn mưa được đảo phần điệp khúc lên đầu để tạo sự mới mẻ, sau đó dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc: từ chất ballad ban đầu, rồi chuyển sang pop ballad, đan cài những đoạn đậm màu sắc R&B của 52Hz, sau cùng là đẩy cao trào bằng một đoạn climax kết hợp dàn giao hưởng.

Cách xử lý này cho thấy tham vọng khẳng định thực lực của đội Phương Ly. Tuy vậy, một số phân đoạn lạc nhịp với tổng thể, như phần hát R&B của 52Hz - dù vẫn được thực hiện khá tốt.

Về trình diễn cá nhân, Orange và 52Hz đôi chút nổi bật hơn những nghệ sĩ khác, nhờ dấu ấn riêng rõ nét trong tiết mục. Phương Ly có phần thi tròn trịa, ở mức ổn định. Vũ Thảo My ít đất diễn nhưng vẫn kịp ghi điểm với cú highnote ở cuối. Châu Bùi lại có phần mờ nhạt hơn so với các thành viên khác. Cô cố gắng ghi dấu ấn bằng đoạn highnote đòi hỏi nhiều nội lực lẫn kỹ thuật, song dễ thấy đây là thử thách mà cô chưa thật sự sẵn sàng để chinh phục.

Kết thúc hai lượt đấu của live stage 4, đội Lyhan giành chiến thắng chung cuộc, theo sau là đội Phương Ly và đội Bích Phương. Đội Lâm Bảo Ngọc xếp cuối bảng.

Đội Phương Ly đem đến phần trình diễn thuần về thể hiện giọng hát.

Cú sốc của Bích Phương

Với chiến thắng này, đội LyHan giữ nguyên số lượng thành viên. Ngược lại, nghệ sĩ của các đội còn lại phải “nín thở” chờ kết quả, khi bất kỳ ai có điểm cá nhân thấp đều có nguy cơ ra về.

Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Saabirose, Liu Grace, Juky San và Vũ Thảo My là những cái tên phải dừng chân. Khi kết quả được công bố, Bích Phương khóc nức nở vì đội của cô có tới ba thành viên bị loại. Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ rơi vào tình huống này. Trước đó, tại live stage 2, đội do Bích Phương dẫn dắt cũng mất ba thành viên.

Trong thời điểm xúc động, Bích Phương cho biết niềm vui ở chương trình đơn thuần là khi sự cố gắng của mình có kết quả. Ngay từ lúc tham gia Em xinh “say hi”, mục tiêu lớn nhất của Bích Phương là làm ra những tác phẩm hay, đồng thời hỗ trợ các nghệ sĩ mới tạo nên dấu ấn riêng với khán giả, để họ có thể mang ca khúc đi biểu diễn sau chương trình.

“Tự nhiên khóc được tôi lại thấy dễ chịu hơn. Tất nhiên tôi rất buồn khi các thành viên bị loại, nhưng nếu được làm lại, chọn thành viên, bài hát và biết trước kết quả vẫn hạng bét thì Phương vẫn làm như vậy”, nữ nghệ sĩ nói thêm.

Bích Phương khóc trong phòng chờ Em xinh "say hi".

Tuy nhiên, chương trình sau đó bất ngờ bổ sung phần giải cứu thí sinh. Đội LyHan - do thắng cuộc ở live stage vừa qua - được quyền giữ lại một thành viên và đã chọn Saabirose. Trong khi đó, Juky San nhận 8 phiếu từ các nghệ sĩ, qua đó được hồi sinh. Sau cùng, 4 cái tên chính thức bị loại gồm: Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ và Vũ Thảo My.

Kết quả của Em xinh “say hi” nhanh chóng gây tranh cãi, trong đó đáng chú ý là việc Mỹ Mỹ bị loại khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Suốt hành trình, cô ghi dấu ở hầu hết live stage nhờ khả năng vũ đạo, trình diễn sân khấu và giọng hát ở mức ổn.

Ở chiều ngược lại, cái tên đi tiếp gây nhiều bàn luận nhất là Châu Bùi. Ngay từ trước live stage 4, cô đã nhận không ít ý kiến trái chiều. Màn trình diễn ở vòng này cũng chưa thật sự nổi bật, nhất là khi tiết mục của đội thiên về khả năng hát, nhưng Châu Bùi vẫn vượt qua Vũ Thảo My để vào vòng trong.

Việc đội LyHan giành chiến thắng sau hai lượt đấu cũng là chủ đề gây bàn cãi. Nhiều khán giả trên mạng xã hội cho rằng hai tiết mục của đội chưa đủ ấn tượng để dẫn đầu, đặc biệt là Tín hiệu yêu bị đánh giá nhàm chán, khó nghe. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng đội Bích Phương bị đối xử bất công khi cả hai lượt thi đều làm tốt nhưng không nhận được kết quả xứng đáng, thậm chí mất tới 3 thành viên.