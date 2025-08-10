Châu Bùi ám ảnh việc bị chê

Châu Bùi thừa nhận áp lực sau loạt ý kiến trái chiều tại Em xinh "say hi". Cô cho biết sẽ lắng nghe góp ý, khắc phục hạn chế để đáp lại kỳ vọng của khán giả.

Trong hành trình Em xinh "say hi", Châu Bùi là một trong những cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất. Việc cô tiến sâu tại cuộc thi gây tranh cãi, nhất là khi không ít nghệ sĩ được cho là có màn trình diễn tốt hơn lại phải dừng bước trong tiếc nuối.

Châu Bùi còn bị chê giọng hát hạn chế. Một số tài khoản mạng xã hội nhắc lại việc cô từng kể đã học thanh nhạc suốt 6 năm nhưng vẫn mờ nhạt. Xuyên suốt chương trình, nữ nghệ sĩ nhiều lần vướng ồn ào.

Châu Bùi xúc động tại live stage 4. Ảnh: NSX.

Trong tập phát sóng ngày 9/8, Châu Bùi bày tỏ cảm xúc về những tranh cãi xoay quanh mình và kết quả chương trình. Cô cho biết bản thân luôn lo lắng sau mỗi tập, sợ khán giả sẽ cảm nhận hay hiểu lầm những gì mình thể hiện.

“Có những người em rất ngưỡng mộ trong âm nhạc cũng bị nói là ‘người này vào đây có bị đánh giá cao quá không’. Lúc cố gắng hài miếng - vốn là điều em không thể làm tốt - thì bị nói là ‘sao cứ hài miếng, không tập trung vào âm nhạc’. Còn khi tập trung vào âm nhạc thì lại bị chê nhạt nhẽo. Cứ mỗi lần chiếu một tập, em rất run, không biết mình có được khen, cái tự nhiên đó của mình có được đón nhận không”, Châu Bùi chia sẻ.

Cô cũng cho biết thấy đã nhận ra những điều bản thân chưa hoàn thiện, sự non nớt của chính mình và sẽ khắc phục những điểm sai, làm theo những gì khán giả nhận xét.

Tối 9/8, vòng live stage 4 của Em xinh “say hi” khép lại với bốn thí sinh phải rời chương trình gồm Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ và Vũ Thảo My. Trước đó, ở phần cứu thí sinh, Lyhan quyết định giữ Saabirose, trong khi Juky San nhận 8 phiếu bình chọn để được hồi sinh.

Kết quả vòng này lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt là việc Châu Bùi tiếp tục vào vòng trong.

16 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục bước vào live stage 5. Đội LyHan gồm Saabirose, Juky San, Châu Bùi; đội Phương Ly có Tiên Tiên, MAIQUINN, Miu Lê; đội 52Hz gồm Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc, Bảo Anh; đội Phương Mỹ Chi có Pháo Northside, Lamoon và Orange.