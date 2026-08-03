Bịa đặt bị cướp giật để che giấu việc làm mất 85 triệu đồng

Không biết số tiền doanh thu khoảng 85 triệu đồng đã thất lạc ở đâu, người phụ nữ tại TP.HCM bịa chuyện bị hai thanh niên cướp giật rồi đến công an trình báo.

Bà D.T.N. tại cơ quan công an.

Ngày 3/8, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý một phụ nữ về hành vi báo tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan có thẩm quyền sau khi người này dựng chuyện bị cướp giật để che giấu việc làm thất lạc khoảng 85 triệu đồng.

Trước đó, lúc 13h45 ngày 2/8, bà D.T.N. (SN 1992) đến Công an phường Tân Hưng trình báo bị hai đối tượng đi xe máy cướp giật tài sản khoảng 9h45 phút cùng ngày trước số 30/30 đường Lâm Văn Bền.

Theo nội dung trình báo, tài sản bị cướp gồm một căn cước công dân, một giấy phép lái xe và khoảng 85 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (Tổ Công tác số 6) đã phối hợp Công an phường Tân Hưng khẩn trương xác minh, làm việc với người trình báo và rà soát các tình tiết liên quan.

Qua quá trình xác minh, bà N. thừa nhận không hề có vụ cướp giật nào xảy ra như nội dung đã trình báo.

Theo lời khai, ngày 1/8, sau khi kết thúc công việc tại quán Ốc Đảo trên địa bàn xã Nhà Bè, bà mang khoảng 85 triệu đồng là tiền doanh thu của quán về nhà cất giữ, dự định sáng hôm sau sẽ nộp vào tài khoản ngân hàng của quán.

Đến sáng 2/8, bà phát hiện số tiền không còn nhưng không xác định được đã làm mất hay đánh rơi ở đâu. Lo sợ bị chủ quán xử lý, cho thôi việc, bà đã bịa đặt việc bị cướp giật rồi đến cơ quan công an trình báo.

Công an phường Tân Hưng đã lập hồ sơ xử lý bà N. theo quy định của pháp luật đối với hành vi báo tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan có thẩm quyền, gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo về tội phạm và làm lãng phí nguồn lực của lực lượng chức năng.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân khi phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần trình báo trung thực, đầy đủ và chính xác. Mọi hành vi cố ý báo tin giả, bịa đặt hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.