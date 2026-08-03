Khởi tố đối tượng dùng clip nhạy cảm cưỡng ép bạn gái cũ

Sau khi chia tay, đối tượng sử dụng các video ghi cảnh riêng tư để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Chí Lịch (SN 2006, trú thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 12/2025, do có mối quan hệ yêu đương, Trương Chí Lịch và cháu N.H.K.M. (SN 2010, trú cùng xã) nhiều lần quan hệ tình dục. Trong những lần này, cả hai dùng điện thoại di động quay clip cảnh riêng tư.

Sau khi hai người chấm dứt quan hệ tình cảm, đối tượng Lịch dùng các video nhạy cảm này để đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu M. phải tiếp tục gặp và quan hệ tình dục. Lo sợ ảnh hưởng danh dự và cuộc sống, nạn nhân miễn cưỡng nhiều lần thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Đáng chú ý, vào tháng 5/2026, đối tượng Lịch còn tự ý truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội của cháu M., nhắn tin trao đổi với người khác để rao bán các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân nhằm trục lợi bất chính.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cháu M. cùng gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ của vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.