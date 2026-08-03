Hai bị cáo cầm đầu đường dây ma túy ở TP.HCM lĩnh án tử hình

Giấu ma túy trong thực phẩm, thuốc lá điện tử, điều hành qua Telegram, 2 bị cáo trả giá bằng án tử hình, một bị cáo tù chung thân, 5 bị cáo khác bị phạt 7 - 20 năm tù.

Chiều 3/8, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong đường dây “Mua bán trái phép chất ma túy” với số lượng đặc biệt lớn.

Theo đó, hai bị cáo ngụ tại TP.HCM là Phạm Thị Diễm Nhi (SN 1994) và Lê Đức Anh (SN 2000) cùng bị tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 2003) bị phạt tù chung thân. Năm bị cáo còn lại gồm Huỳnh Quốc Dũng (SN 1985), Lê Phan Huy (SN 2003), Cao Tấn Tài (SN 1998), Lê Gia Tuấn (SN 2007) và Phan Thành Lộc (SN 2008) bị tuyên phạt từ 7 đến 12 năm tù, cùng về tội danh trên.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây nguy hiểm cho xã hội.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 5/7/2024, Tổ tuần tra Công an quận 5 (cũ), TPHCM, phát hiện Lê Gia Tuấn điều khiển xe máy chở Phan Thành Lộc có biểu hiện nghi vấn tại khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng (nay thuộc phường Chợ Lớn) nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra điện thoại của Tuấn và Lộc, công an phát hiện nhiều tin nhắn liên quan đến hoạt động mua bán ma túy với Phạm Thị Diễm Nhi và Lê Đức Anh. Từ đây, cơ quan điều tra khẩn trương mở rộng vụ án, khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan.

Tại nơi ở của Nhi và Đức Anh ở quận 6 (cũ), lực lượng công an thu giữ hơn 7,5kg Methamphetamine, hơn 5,3kg Ketamine, cùng nhiều viên và tinh thể MDMA và các loại ma túy khác.

Ngoài số ma túy trên, cơ quan chức năng còn thu giữ một quả lựu đạn, một khẩu súng, nhiều viên đạn cùng các dụng cụ phục vụ việc phân chia, đóng gói ma túy.

Nhi khai nhận toàn bộ số ma túy trên do mình quản lý, sau đó giao cho nhiều người mang đi tiêu thụ, trong đó có Nguyễn Văn Hưng, Cao Tấn Tài, Lê Phan Huy, Lê Gia Tuấn và Phan Thành Lộc. Riêng Huỳnh Quốc Dũng mua ma túy từ Nhi để bán lại kiếm lời.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2024, Nhi tham gia đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Đăng Niệm (biệt danh “Hạt Dẻ”) cầm đầu. Nhi được đưa vào nhóm Telegram có tên “Lên đơn” để nhận thông tin và chỉ đạo liên quan đến việc giao dịch ma túy.

Khi có khách đặt mua, Niệm gửi thông tin lên nhóm. Nhi cùng đồng phạm chia nhỏ ma túy, ngụy trang trong các gói thực phẩm hoặc hộp thuốc lá điện tử rồi thuê xe ôm công nghệ hoặc trực tiếp giao cho khách nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Riêng ngày 5/7/2024, nhóm này nhận một lượng lớn ma túy tại TP Thủ Đức (cũ), sau đó đưa về nơi ở để phân chia và tổ chức giao cho nhiều đầu mối trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, Huỳnh Quốc Dũng mua gần 50g Ketamine và gần 29g Methamphetamine với giá hơn 31 triệu đồng để tiếp tục bán lại kiếm lời. Phần lớn số ma túy còn lại bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ khi chưa kịp tiêu thụ.

Đối với Nguyễn Đăng Niệm, cơ quan điều tra đã tách vụ án và tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài vụ án trên, đối với hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Làm tiền giả”, ngày 29/5/2025, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên án đối với Phạm Thị Diễm Nhi, Lê Đức Anh và Lê Phan Huy.