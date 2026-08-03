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Pháp luật

Điều tra vụ án mạng tại kho sầu riêng ở Đồng Nai

  • Thứ hai, 3/8/2026 21:48 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Công an TP Đồng Nai vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng tại kho sầu riêng trên địa bàn xã Nghĩa Trung.

Vụ án mạng xảy ra tại kho sầu riêng xã Nghĩa Trung.

Ngày 3/8, Đại diện Công an xã Nghĩa Trung xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ án mạng.

Công an TP Đồng Nai vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà an táng. Nghi phạm đã bị bắt giữ và lấy lời khai để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, ông L.H.T. (42 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) cùng một người bạn đến kho sầu riêng có địa chỉ ở xã Nghĩa Trung. Tại đây, ông L.H.T xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với người đàn ông tên T., đang làm việc tại nhà kho.

Trong lúc xô xát, T. được cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông L.H.T. khiến ông này ngã gục. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an TP Đồng Nai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://tienphong.vn/dieu-tra-vu-an-mang-tai-kho-sau-rieng-o-dong-nai-post1864919.tpo

Văn Quân/Tiền Phong

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