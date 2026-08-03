Khởi tố, bắt tạm giam 28 đối tượng tổ chức đánh bạc, rửa tiền

Các trinh sát của Công an thành phố Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng chia ca hoạt động 24/24 giờ, vận hành một “nhà máy xử lý dòng tiền” cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Ngày 3/8, tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền", đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền” và 17 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN.

Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Công an thành phố Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng chia ca hoạt động 24/24 giờ, vận hành một “nhà máy xử lý dòng tiền” cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước ngoài.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập L.T.H (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người nước ngoài xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay tại Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng và mỗi tài khoản đều được trả thù lao.

Các đối tượng thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia thành ba ca để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Quá trình điều tra xác định, L.T.H được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó, nhanh chóng chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, H trực tiếp liên hệ với các đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Tang vật của vụ án. Ảnh: TTXVN.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ đối tượng H.H.V (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), C.Đ.L (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho H.

H.H.V được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng này tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, đối tượng V sử dụng nhiều ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7 đến 10 triệu USD T. Sau đó, đối tượng này đã hủy ví cũ, thay ví mới nhằm cắt dấu vết.

Toàn bộ hệ thống được các đối tượng vận hành như một doanh nghiệp “ngầm” chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Đến nay, Ban Chuyên án thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng .

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và cá nhân có liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.