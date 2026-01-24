Bị U23 Việt Nam đánh lừa 100%, thủ môn U23 Hàn Quốc xin lỗi

Sau thất bại lịch sử trước U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2026, thủ môn Hwang Jae-yoon công khai xin lỗi, nhận toàn bộ trách nhiệm giữa làn sóng chỉ trích.

Sáng 24/1, thủ môn Hwang Jae-yoon (22 tuổi) của U23 Hàn Quốc công khai xin lỗi người hâm mộ sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích trong thất bại gây sốc trước U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026. Trong lần hiếm hoi được ra sân, Jae-yoon trải qua trận đấu đáng quên.

Hwang Jae-yoon đăng tải lời xin lỗi trên Instagram cá nhân: “Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc, những người đã thức đến tận khuya cổ vũ cho chúng tôi. Tôi xin tiếp nhận tất cả những ý kiến chỉ trích. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi thật sự xin lỗi”, thủ môn sinh năm 2003 bày tỏ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung, U23 Hàn Quốc hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức trước U23 Việt Nam trước khi để thua trong loạt sút luân lưu. Ở trận đấu này, Hwang Jae-yoon đối mặt với 3 cú sút trúng đích từ U23 Việt Nam nhưng để thủng lưới 2 lần.

Đây là thất bại mang tính lịch sử với bóng đá trẻ Hàn Quốc. Lần đầu tiên đội tuyển xứ kim chia thua đại diện của bóng đá Việt Nam ở cấp độ U23. Trước đó, qua 9 lần đối đầu, U23 Hàn Quốc áp đảo với 6 chiến thắng và 3 trận hòa.

Thủ môn Hwang Jae-yoon đăng tải lời xin lỗi trên Instagram cá nhân.

Kết quả gây sốc khiến nhiều người hâm mộ Hàn Quốc không khỏi thất vọng. Trên mạng xã hội, một bộ phận cư dân mạng đã để lại những bình luận tiêu cực, thậm chí ác ý nhắm vào các cầu thủ trẻ, trong đó Hwang Jae-yoon là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất. Thủ môn 22 tuổi là người bắt chính suốt trận và đứng trong khung thành Hàn Quốc cho đến loạt sút luân lưu.

U23 Hàn Quốc thực hiện các cú đá luân lưu không tệ. Đội bóng xứ kim chi rất bình tĩnh sút vào góc khó. Tuy nhiên, họ không xuất sắc bằng U23 Việt Nam. Ở lượt thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình bắt bài cú đá của Bae Hyun-seo.

Các đồng đội của Văn Bình cũng rất xuất sắc trong loạt đá luân lưu. U23 Việt Nam thực hiện 7 cú đá 11 mét với tỷ lệ thành công tuyệt đối (100%). Đáng chú ý, thủ môn U23 Hàn Quốc bay người sang bên trái khung thành (theo hướng sút) ở 6 lần liên tiếp nhưng cầu thủ U23 Việt Nam đều đá sang phải.

Đến lượt thứ 7 cũng là pha bóng quyết định, Hwang Jae-yun quyết định đổi hướng và đổ sang hướng ngược lại. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn thực hiện loạt sút như trêu đùa đối thủ, khiến thủ môn U23 Hàn Quốc có tỷ lệ chọn đúng hướng là 0%. Nguyễn Thanh Nhàn đá sang góc khác với các đồng đội để ghi bàn quyết định.

Hwang Jae-yoon được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng của bóng đá Hàn Quốc. Anh trưởng thành từ đội bóng của Đại học Hàn Quốc, từng khoác áo đội B Jeonbuk Hyundai Motors, trước khi ra mắt chuyên nghiệp trong màu áo Suwon FC tại K League 1 mùa giải 2025. Tháng 10 năm ngoái, Hwang được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất K League 1.