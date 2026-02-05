Bị tố tấn công tình dục, tác giả 'Sandman' tuyên bố là nạn nhân

Sau gần một năm im lặng, Neil Gaiman đã lên tiếng về các cáo buộc tình dục nhằm vào ông, theo The Guardian.

Trong bài đăng mới trên Facebook đầu tuần, Neil Gaiman cho biết các cáo buộc này “hoàn toàn không đúng sự thật” và tuyên bố mình là nạn nhân của một “chiến dịch bôi nhọ”.

Gaiman, 65 tuổi, tác giả của các tác phẩm nổi tiếng như The Sandman, American Gods và The Ocean at the End of the Lane, đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục. Các thông tin này được nêu trong chương trình podcast của nhóm Tortoise Media vào tháng 7/2024.

Khi tạp chí New York Magazine công bố kết quả cuộc điều tra của riêng mình vào tháng 1/2025, Gaiman đã tuyên bố rằng “chưa từng thực hiện bất kỳ hoạt động tình dục nào mà không có sự đồng thuận. Chưa bao giờ”.

Neil Gaiman được nhiều độc giả biết tới với bộ truyện The Sandman. Ảnh: BI.

Trong khi đó, chín phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc Neil Gaiman có hành vi xâm hại tình dục, bao gồm cả Scarlett Pavlovich, cựu bảo mẫu của gia đình ông.

Chia sẻ trong bài đăng mới, Gaiman nói rằng ông đã “trực tiếp hứng chịu hậu quả của một chiến dịch bôi nhọ”. Các cáo buộc hoàn toàn không đúng sự thật. Có nhiều email, tin nhắn văn bản và bằng chứng video để bác bỏ chúng, ông cho hay.

Những cáo buộc này, đặc biệt là những lời lẽ thực sự gây sốc, đã được lan truyền và khuếch đại từ những người chỉ quan tâm đến việc dấy lên sự tức giận và thu hút lượt xem hơn là tìm hiểu câu chuyện thực sự (thực tế là chúng không xảy ra), Neil Gaiman tuyên bố.

Gaiman cũng từng hy vọng sẽ có những cuộc điều tra báo chí “xem xét (hàng núi) bằng chứng”. Nhưng ông rất “kinh ngạc khi thấy phần lớn các bài báo chỉ lặp lại những thông tin cũ, trong khi nhiều bằng chứng thực tế đã bị bỏ qua hoặc phớt lờ”.

Ông nói thêm: “Một điều giúp tôi vượt qua tất cả sự điên rồ này là niềm tin rằng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày”.

Kể từ khi các cáo buộc được công bố, một trong những nhà xuất bản truyện tranh của Gaiman, Dark Horse, đã ngừng hợp tác với ông. DC Comics, nhà xuất bản của Sandman, đã hủy kế hoạch tái bản tác phẩm của ông.

Vở kịch chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi Coraline của Gaiman cũng bị hủy bỏ cách đây một năm khi những cáo buộc trên lan truyền.

Vượt lên hoàn cảnh này, Gaiman tiết lộ rằng ông đã bắt đầu sáng tác lại và sắp hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới. “Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều người vì đã tin tưởng vào sự vô tội của tôi và ủng hộ tác phẩm của tôi. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi,” ông nói.