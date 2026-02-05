Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Bị tố tấn công tình dục, tác giả 'Sandman' tuyên bố là nạn nhân

  • Thứ năm, 5/2/2026 15:43 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Sau gần một năm im lặng, Neil Gaiman đã lên tiếng về các cáo buộc tình dục nhằm vào ông, theo The Guardian.

Trong bài đăng mới trên Facebook đầu tuần, Neil Gaiman cho biết các cáo buộc này “hoàn toàn không đúng sự thật” và tuyên bố mình là nạn nhân của một “chiến dịch bôi nhọ”.

Gaiman, 65 tuổi, tác giả của các tác phẩm nổi tiếng như The Sandman, American GodsThe Ocean at the End of the Lane, đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục. Các thông tin này được nêu trong chương trình podcast của nhóm Tortoise Media vào tháng 7/2024.

Khi tạp chí New York Magazine công bố kết quả cuộc điều tra của riêng mình vào tháng 1/2025, Gaiman đã tuyên bố rằng “chưa từng thực hiện bất kỳ hoạt động tình dục nào mà không có sự đồng thuận. Chưa bao giờ”.

Neil Gaiman anh 1

Neil Gaiman được nhiều độc giả biết tới với bộ truyện The Sandman. Ảnh: BI.

Trong khi đó, chín phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc Neil Gaiman có hành vi xâm hại tình dục, bao gồm cả Scarlett Pavlovich, cựu bảo mẫu của gia đình ông.

Chia sẻ trong bài đăng mới, Gaiman nói rằng ông đã “trực tiếp hứng chịu hậu quả của một chiến dịch bôi nhọ”. Các cáo buộc hoàn toàn không đúng sự thật. Có nhiều email, tin nhắn văn bản và bằng chứng video để bác bỏ chúng, ông cho hay.

Những cáo buộc này, đặc biệt là những lời lẽ thực sự gây sốc, đã được lan truyền và khuếch đại từ những người chỉ quan tâm đến việc dấy lên sự tức giận và thu hút lượt xem hơn là tìm hiểu câu chuyện thực sự (thực tế là chúng không xảy ra), Neil Gaiman tuyên bố.

Gaiman cũng từng hy vọng sẽ có những cuộc điều tra báo chí “xem xét (hàng núi) bằng chứng”. Nhưng ông rất “kinh ngạc khi thấy phần lớn các bài báo chỉ lặp lại những thông tin cũ, trong khi nhiều bằng chứng thực tế đã bị bỏ qua hoặc phớt lờ”.

Ông nói thêm: “Một điều giúp tôi vượt qua tất cả sự điên rồ này là niềm tin rằng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày”.

Kể từ khi các cáo buộc được công bố, một trong những nhà xuất bản truyện tranh của Gaiman, Dark Horse, đã ngừng hợp tác với ông. DC Comics, nhà xuất bản của Sandman, đã hủy kế hoạch tái bản tác phẩm của ông.

Vở kịch chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi Coraline của Gaiman cũng bị hủy bỏ cách đây một năm khi những cáo buộc trên lan truyền.

Vượt lên hoàn cảnh này, Gaiman tiết lộ rằng ông đã bắt đầu sáng tác lại và sắp hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới. “Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều người vì đã tin tưởng vào sự vô tội của tôi và ủng hộ tác phẩm của tôi. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi,” ông nói.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Vợ cũ 'bối rối' trước cáo buộc xâm hại tình dục của nhà văn nổi tiếng

Vợ cũ của Neil Gaiman, Amanda Palmer, lần đầu tiên lên tiếng về những cáo buộc xâm hại tình dục nhằm vào tác giả nổi tiếng, theo The Guardian.

07:00 18/1/2025

Sau cáo buộc lạm dụng tình dục, hồi ký về nhà Diddy bị gỡ khỏi Amazon

Amazon đã gỡ cuốn "Kim's Lost Words: A Journey For Justice, From The Other Side…" vào ngày 1/10 sau nhiều cáo buộc đây là tác phẩm giả mạo, theo Washington Post.

17:50 2/10/2024

Cha đẻ ‘Mật mã Da Vinci’ bị kiện sống hai mặt và ngoại tình

Blythe Brown đã đệ đơn kiện chồng cũ là Dan Brown, tác giả cuốn tiểu thuyết "Da Vinci Code" (tiếng Việt là "Mật mã Da Vinci") với cáo buộc sống hai mặt và ngoại tình với bốn người.

18:55 3/7/2020

Minh Hoa

Neil Gaiman tác giả cáo buộc tình dục

    Đọc tiếp

    Nhan vat duc ket su qua cam cua nguoi Viet hinh anh

    Nhân vật đúc kết sự quả cảm của người Việt

    2 giờ trước 14:51 5/2/2026

    0

    "Tinh thần quả cảm, dũng mãnh của người Việt được đúc kết trong một nhân vật bình dị nhưng cao cả, đó là người lính, là anh bộ đội cụ Hồ", Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội Nguyễn Bình Phương nhận định.

    Bai hoc ve gia bac hinh anh

    Bài học về giá bạc

    4 giờ trước 13:06 5/2/2026

    0

    Gia tộc Rothschild - những người đang thống trị thị trường vàng thế giới suốt 200 năm qua bất ngờ từ bỏ quyền định giá thị trường vàng. Thật trùng hợp, người anh cả của thị trường bạc - AIG cũng tự nguyện từ bỏ quyền định giá của thị trường bạc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý