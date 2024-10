Sau cáo buộc lạm dụng tình dục, hồi ký về nhà Diddy bị gỡ khỏi Amazon

Amazon đã gỡ cuốn "Kim's Lost Words: A Journey For Justice, From The Other Side…" vào ngày 1/10 sau nhiều cáo buộc đây là tác phẩm giả mạo, theo Washington Post.

Một phát ngôn viên của Amazon cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã biết về tranh cãi liên quan đến đầu sách này và đã thông báo cho đơn vị xuất bản. Cuốn sách hiện không còn xuất hiện trên nền tảng của chúng tôi". Cuốn Kim's Lost Words: A journey for justice, from the other side..., dài 59 trang, đã xuất hiện trên Amazon vào tháng trước. Cuốn sách kể về việc người mẫu quá cố Kim Porter, người bạn đời lâu năm của ông trùm âm nhạc Sean "Diddy" Combs, phải chịu nhiều bạo hành khi chung sống. Combs và Porter đã ở bên nhau từ những năm 1990 cho đến năm 2007. Cuốn sách hiện bị gỡ khỏi Amazon. Ảnh: MSN. Cuốn sách thu hút sự chú ý của dư luận khi chỉ một thời gian ngắn sau khi tác phẩm này xuất hiện, Diddy bị bắt và bị truy tố tại New York về tội âm mưu tống tiền và buôn bán tình dục. Theo Associated Press, cuốn sách đã đứng đầu danh sách sách ăn khách của Amazon trong một khoảng thời gian. Tác giả cuốn sách là Todd Christopher Guzze, nhưng lấy bút danh Jamal T. Millwood khi ra mắt tác phẩm. Todd tuyên bố nội dung cuốn sách trích từ cuốn hồi ký Porter đã muốn công khai trước khi qua đời vào năm 2018. Cuốn sách kể chi tiết về mối quan hệ của Porter với Combs, từ hành vi bạo lực của Combs cho đến những cáo buộc tục tĩu về đời sống tình dục của họ. Tuy nhiên, nhiều người thân và bạn bè của Kim đã công khai phản đối cuốn sách đầy lỗi đánh máy này. Bạn của Porter là Eboni Elektra đã lên Instagram để lên án cuốn sách: "KHÔNG CÓ SÁCH NÀO NHƯ VẬY! Chưa bao giờ có. Một số người vẫn tiếp tục lan truyền những lời nói dối trắng trợn về 'cuốn bản thảo bí ẩn' này như thể nó là sự thật. Kim không bao giờ làm điều như vậy". Các con của Porter, Quincy, Christian, Jessie và D'Lila, cũng đã đưa ra tuyên bố chung trên Instagram để bác bỏ "những tin đồn sai sự thật và gây tổn thương" về mối quan hệ của Porter và Diddy. Al B. Sure!, chồng cũ của Porter, thậm chí đã gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Trong văn bản này, luật sư đại diện cho Al B. Sure!, ông Robert Hantman, đã cáo buộc Todd trình bày sai sự thật về cuộc sống cá nhân của ca sĩ kiêm nhà sản xuất thu âm này và bịa đặt những cáo buộc nghiêm trọng, sai sự thật về các hành vi tình dục không phù hợp". Ông yêu cầu Todd xin lỗi, ngừng bán sách và công khai rút lại những tuyên bố phỉ báng Al B. Sure! và Porter. Tranh cãi về quá trình tự xuất bản Theo Chris Olsen, người sáng lập Publish Her, một công ty xuất bản độc lập hướng dẫn các tác giả trong quá trình tự xuất bản, những cuốn sách không được cấp phép như Kim's Lost Words có thể dễ dàng tìm được chỗ đứng trên Amazon. Nhiều quan ngại đối với chất lượng các cuốn sách tự xuất bản trực tuyến. Ảnh: JPA. Olsen cho biết hành trình tự xuất bản một cuốn sách có thể chỉ mất vài ngày. Điều kiện cơ bản chỉ là hai tệp PDF, một tệp bìa sách và một tệp nội dung cuốn sách. Các tiêu chuẩn của ngành xuất bản không được áp dụng trong trường hợp này. Khi tải tệp sách lên nền tảng Amazon, công ty sẽ yêu cầu người tải xác nhận rằng họ sở hữu quyền đối với nội dung họ đang tải lên. Olsen nói: "Về cơ bản, bạn chỉ cần nhấp vào một nút". Khi tiếp nhận văn bản, quy trình đánh giá của Amazon có thể mất từ ​​24 đến 48 giờ. Sau khi các tệp được chấp thuận, cuốn sách sẽ được bán trên trang web với mã ISBN, mã gồm 13 chữ số được sử dụng để xác định từng cuốn sách. Sách có mã ISBN của Amazon chỉ có thể được công ty phân phối và không được bán ở bất kỳ nơi nào khác. Tác giả sẽ tự quyết định giá của mình. Mary Rasenberger, Giám đốc điều hành của Authors Guild, một tổ chức bảo vệ quyền lợi cho các nhà văn Mỹ, cho hay: "Bất kỳ ai cũng có thể đăng bất kỳ cuốn sách nào trên Amazon. Cái bạn cần chỉ là tạo một tài khoản. Hiện nay có rất nhiều trò lừa đảo đang diễn ra, đặc biệt là với AI". Rasenberger chỉ ra rằng mặc dù Amazon có một số công cụ điều tra đối với những tài liệu bị nghi ngờ có nội dung phỉ báng, nhưng cách hiệu quả nhất hiện tại vẫn là khiếu nại từ độc giả. Dù hiện tại không còn trên Amazon, không rõ cuốn sách Kim's Lost Words, trước đó có giá 22 USD , đã bán được bao nhiêu bản.