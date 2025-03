Trải lòng của người vợ bị chồng rủ 80 người lạ cưỡng hiếp

Gisèle Pelicot, nạn nhân bị người chồng rủ 80 người lạ cưỡng hiếp suốt 10 năm trời khiến dư luận rúng động năm 2024, sẽ xuất bản hồi ký "A Hym to Life" vào đầu năm 2026.

Pelicot trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vào năm ngoái khi bà từ bỏ quyền ẩn danh để công khai phiên tòa xét xử chồng cũ bị kết tội chuốc thuốc và cưỡng hiếp bà, cùng hàng chục người đàn ông khác bị buộc tội cưỡng hiếp bà trong gần một thập kỷ.

Gisèle Pelicot tại tòa án ở Avignon, Pháp, tháng 12 năm 2024. Ảnh: Manon Cruz/Reuters.

Nhà xuất bản The Bodley Head, trực thuộc Penguin Random House, cho biết A Hymn to Life (tạm dịch: Tụng ca cuộc sống) sẽ kể câu chuyện của Pelicot “bằng lời văn của bà, mang đến niềm an ủi và hy vọng, đồng thời góp phần tích cực nhằm thay đổi những thảo luận về nỗi xấu hổ, về việc thay đổi thế giới”.

Theo The Guardian, Pelicot nói: “Tôi biết ơn sâu sắc sự ủng hộ phi thường mà tôi nhận được kể từ khi vụ xét xử bắt đầu. Giờ đây, tôi muốn kể câu chuyện của mình bằng lời của chính mình. Thông qua cuốn sách, tôi hy vọng sẽ truyền tải thông điệp về sức mạnh và lòng dũng cảm đến những ai đang phải trải qua thử thách khó khăn. Mong họ không bao giờ cảm thấy xấu hổ. Và theo thời gian, mong họ học được cách tận hưởng cuộc sống một lần nữa và tìm thấy sự bình yên”.

Chồng cũ của bà, Dominique Pelicot, đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 12/2024. 50 người đàn ông khác bị kết tội hiếp dâm, cố gắng hiếp dâm hoặc tấn công tình dục sau khi Dominique liên lạc với họ qua mạng và mời họ hiếp dâm người vợ đang say thuốc của ông ta.

Con gái của Pelicot, Caroline Darian, đã đệ đơn khiếu nại pháp lý chống lại cha mình, cáo buộc ông ta chuốc thuốc và lạm dụng tình dục cô khi cô ở độ tuổi ngoài 30.

Hồi tháng 12/2024, Darian đã xuất bản hồi ký tựa đề I'll Never Call Him Dad Again, (tạm dịch: Tôi sẽ không gọi ông ta là bố thêm một lần nào nữa). Theo Observer, cuốn sách "cung cấp một góc nhìn hấp dẫn về điều lạm dụng tình dục gây ra cho một gia đình, hệ quả sâu rộng của nó, cũng như cách nạn nhân đối phó và chống trả". Cây bút Agnès Poirier gọi đây là "câu chuyện về khả năng phục hồi, sự sáng suốt và lòng dũng cảm, được kể lại đầy nội lực".

Cuốn sách của Pelicot sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh vào ngày 27/1/2026, cùng lúc với phiên bản tiếng Pháp và 20 ngôn ngữ khác. Pelicot “đã trở thành một biểu tượng toàn cầu”, theo Stuart Williams, giám đốc xuất bản tại The Bodley Head. “Chúng tôi tin rằng tiếng nói của bà trong cuốn sách này sẽ chạm đến được nhiều người, trong nhiều năm tới”, Wiliams nói.