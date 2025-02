Paul McCartney trải lòng về sự nghiệp sau khi rời The Beatles

Cuốn sách kể về sự nghiệp của Paul McCartney sau khi rời The Beatles, trở thành lãnh đạo ban nhạc Wings sẽ được xuất bản vào tháng 11 năm nay.

Wings: The Story of a Band on the Run, do McCartney và nhà sử học Ted Widmer là đồng tác giả, sẽ phát hành tại Anh và Mỹ vào ngày 4/11.

"Tôi rất vui khi được quay về thời Wings và sống lại mấy cuộc phiêu lưu điên rồ của chúng tôi qua cuốn sách này", McCartney nói. "Bắt đầu lại từ con số không sau The Beatles, đôi lúc thấy thật điên rồ. Những lúc khó khăn, tôi thường tự hỏi mình quyết định có đúng không. Nhưng rồi chúng tôi cải thiện được, tôi bèn nghĩ, 'Chà, chuyện này thực sự tuyệt vời'. Chúng tôi đã chứng minh rằng Wings có thể trở thành một ban nhạc thực sự xuất sắc. Được biểu diễn trước lượng khán giả đông đảo không kém gì The Beatles và gây ảnh hưởng theo một cách khác. Cảm giác rất phấn khích".

Thành lập năm 1971, Wings đã phát hành bảy album phòng thu, một album trực tiếp và một album tổng hợp trong thập kỷ tiếp theo, bao gồm Band on the Run, Venus and Mars và At the Speed ​​of Sound. Bên cạnh McCartney, các thành viên cốt cán của ban nhạc là Linda (vợ ông) và Denny Laine.

Widmer, người viết diễn văn tại Nhà Trắng dưới thời Clinton, cho biết: "Wings nói về tình yêu, gia đình, tình bạn và sự phát triển nghệ thuật, thường là trong những nghịch cảnh".

Được mô tả là một "lịch sử qua lời kể", cuốn sách viết về các ca khúc, màn hợp tác và buổi biểu diễn của Wings, dựa trên phỏng vấn với McCartney, các thành viên ban nhạc và người thân của họ... Sách gồm 150 hình ảnh màu và trắng đen, nhiều tấm chưa từng được công bố.

Bố cục xoay quanh chín album của Wings, cuốn sách trình bày một góc nhìn mới về những năm tháng theo sau và tác động toàn cầu mạnh mẽ từ sự tan rã của The Beatles, theo nhà xuất bản Penguin Allen Lane.

"Câu chuyện kể về những lần hóa thân khác nhau của ban nhạc: họ sống sót sau vụ cướp ở Nigeria, xuất hiện không báo trước tại các hội trường đại học ở Anh, lưu diễn trên một chiếc xe buýt trường học bị cắt xén cùng với các con mình, đồng thời sáng tạo nhiều ca khúc khó phai và được ca ngợi nhất thập kỷ”, Allen Lane nói thêm.

Cuốn sách là một phần trong quá trình nhìn lại danh mục tác phẩm của ban nhạc, bao gồm bộ phim biểu diễn One Hand Clapping ra rạp năm ngoái và album đi kèm, phiên bản kỷ niệm 50 năm của Band on the Run (phát hành năm ngoái) và Venus and Mars (phát hành vào tháng tới) và một phim tài liệu sắp ra mắt về tác phẩm solo của McCartney và các tác phẩm liên quan đến Wings trong những năm 70 của nhà làm phim Morgan Neville.