Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt

  • Chủ nhật, 31/8/2025 22:19 (GMT+7)
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 31/8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba và nghe giới thiệu về Bảo tàng.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Phu nhân và đoàn đại biểu đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba. Ảnh: Nguyễn Quân.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (TP Hà Nội) có thiết kế hiện đại, tạo dòng chảy lịch sử bằng trực giác với màu sắc phù hợp; áp dụng nhiều công nghệ trình chiếu trong công tác trưng bày, mang đến cho người xem trải nghiệm hoàn toàn mới.

Nằm trên diện tích 23.198m2, Bảo tàng có quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, hiện đang trưng bày và lưu giữ hàng vạn hiện vật.

Phía trước tòa nhà là Tháp Chiến thắng cao 45m với hình ngôi sao năm cánh được xếp chồng nhiều lớp, tượng trưng cho năm 1945 khi Việt Nam giành được độc lập.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân tham quan và nghe giới thiệu về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Quân.

Trưa 31/8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti (vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội). Cùng ngày, nhà lãnh đạo Cuba đến thăm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Sách Ký ức Cuba - Memorias là 87 câu chuyện về kỷ niệm xoay quanh những năm tháng không thể nào quên của các nhà văn, nhà báo, nhà khoa học Việt khi học tập trên đất nước Cuba.

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển của mỗi nước.

7 giờ trước

Chủ tịch nước Cuba dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

33:1967 hôm qua

6 đoàn đại biểu cấp cao quốc tế dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết có 6 đoàn đại biểu cấp cao quốc tế gồm Cuba, Campuchia, Lào, Belarus, Nga, Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

19:03 22/8/2025

Bình Giang - Nguyễn Quân/Tiền Phong

