Bí quyết của Haruki Murakami và Stephen King

Haruki Murakami và Stephen King đều đã nhiều tuổi nhưng sức sáng tạo của họ vẫn rất dồi dào, liên tục ra mắt sách, theo Open Culture.

Haruki Murakami có sức sáng tạo đáng kinh ngạc. Ảnh: Slate.

Chỉ vài ngày trước, nhà xuất bản tại Nhật Bản của Haruki Murakami thông báo rằng cuốn tiểu thuyết thứ 16 của ông, The Tale of Kaho, sẽ ra mắt vào mùa hè này.

Trước đó, một đoạn ngắn của tác phẩm này đã được dịch giả Philip Gabriel dịch sang tiếng Anh và đăng trên tạp chí New Yorker vào năm 2024.

Sức bền là bí quyết sáng tạo

Toàn bộ cuốn sách dài 352 trang, khá đồ sộ đối với một tiểu thuyết gia 77 tuổi và đã sáng tác gần nửa thế kỷ. Năng suất không ngừng nghỉ của Murakami phần nào bắt nguồn từ lối sống nghiêm ngặt, chỉ xoay quanh hai hoạt động chính là viết và chạy bộ, cả hai đều đòi hỏi sức bền lâu dài.

Ngoài việc duy trì thói quen viết đều đặn, ông cũng có những bí quyết độc đáo và hiệu quả để vượt qua những bế tắc trong quá trình sáng tạo. Ví dụ, khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, Murakami đã viết chương mở đầu bằng tiếng Anh, sau đó dịch lại sang tiếng Nhật, tiếng mẹ đẻ của mình.

Ông cũng tuân thủ một quy trình biên tập gồm bốn giai đoạn cách nhau, mỗi giai đoạn tập trung vào một yếu tố khác nhau của bản thảo. Bốn giai đoạn này bao gồm giai đoạn chuẩn bị, tập trung vào nuôi dưỡng ý tưởng; giai đoạn viết nháp, viết tự do để dựng nên bố cục ban đầu; giai đoạn chỉnh sửa, đào sâu; và giai đoạn cuối là để trí tưởng tượng đắm mình vào câu chuyện để cảm nhận cảm xúc và giá trị tác phẩm mang lại.

Có thể nói quá trình sáng tác của ông vừa là sự duy trì kỷ luật, rèn luyện sức bền, vừa là để cho tâm trí được tự do tưởng tượng và sáng tạo.

Bí quyết ở không gian viết

Mọi thứ diễn ra hơi khác đối với Stephen King, người chỉ hơn Murakami chưa đầy hai tuổi. Và cũng giống Murakami, King có được sức sáng tạo đáng kinh ngạc. Cho đến nay, ông đã xuất bản 67 tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và 5 cuốn sách phi hư cấu, cùng nhiều dự án khác.

Stephen King có bí quyết sáng tạo riêng. Ảnh: AARP.

King cũng có những bí quyết của riêng mình, điều này đã giúp ông duy trì được khả năng viết đều đặn. Ví dụ, ông đi bộ mỗi ngày để bộ não được thả lỏng, ông có một không gian cố định được bố trí để hạn chế sự xao lãng, ông để cho trí tưởng tượng tự viết những câu chuyện của nó và sau đó là quá trình chỉnh sửa gần như đảo lộn từng chữ, từng câu để thổi vào một cảm xúc mới.

Khác với King, Virginia Woolf không thể viết theo trí tưởng tượng. Bà là nhà phê bình sách trong khoảng ba thập kỷ và đã có nhiều lúc bà phải cầm bút viết bất kể tâm trạng thế nào.

Tuy nhiên, bà cũng có bí mật viết riêng của mình. Vào buổi sáng, Woolf viết tay bản thảo, đôi khi bằng mực màu tím, màu yêu thích của bà. Sau đó, bà đánh máy lại bài viết đó sau bữa trưa. Ngoài ra, bà còn có thói quen viết nhật ký sau khi uống trà hàng ngày, để giúp bà suy tư về các dự án "thực sự" của mình. Và một điều quan trọng là quy trình trên nên diễn ra trong không gian riêng tư và chuyên dụng, nơi bà được tự do sáng tác và không bị làm phiền.

Có thể thấy, bí quyết chung của các tác giả trên, dù là nam hay nữ, phương Đông hay phương Tây, là họ đều cần một không gian riêng biệt.