Bị phạt vi phạm nồng độ cồn kịch khung, tài xế 'ma men' hò hét, chặn đầu xe CSGT

Sau khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn mức gấp 2 lần kịch khung, tài xế N.L.M chặn đầu xe chuyên dụng, cản trở lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 18/6, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, địa bàn phường Thanh Xuân.

N.L.M có hành vi lăng mạ, hô hào, kích động gây mất an ninh trật tự tại khu vực.



Khoảng 21h15, tại khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, tổ công tác kiểm tra xe máy biển kiểm soát 29X7-319.xx do N.L.M (SN 1988, trú tại Hà Nội) cầm lái.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,828 mg/l khí thở (hơn gấp 2 lần mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với N.L.M và tạm giữ phương tiện theo quy định.

N.L.M tại cơ quan công an.

Đến khoảng 23h05 cùng ngày, khi tổ công tác sử dụng ô tô chuyên dụng để vận chuyển các phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ, N.L.M có hành vi cản trở hoạt động của lực lượng chức năng, chặn đầu xe chuyên dụng không cho di chuyển, đồng thời hô hào, kích động gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Thanh Xuân nhanh chóng khống chế nam tài xế, đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Vụ việc đang được Công an phường Thanh Xuân xác minh, làm rõ để xử lý.