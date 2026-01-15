Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bị mèo cào, người đàn ông ở TP.HCM tử vong thương tâm

  Thứ năm, 15/1/2026 12:07 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như sợ gió, sợ nước và các cơn kích động ngắn, người đàn ông được chuyển viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Trong quá trình theo dõi tại khoa Nội Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), người bệnh bất ngờ xuất hiện các cơn bức rứt, run rẩy từng đợt, mỗi cơn kéo dài khoảng 30 giây. Các triệu chứng đi kèm gồm sợ gió, sợ nước, sợ lạnh, cảm giác nghẹn tăng dần và những cử chỉ cào không tự chủ, buộc ê-kíp điều trị phải đánh giá lại tình trạng bệnh.

Trước diễn tiến bất thường, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh có biểu hiện dại lên cơn và nhanh chóng chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong vài ngày sau đó.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Chín, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, cho biết bệnh dại hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bệnh đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng, khả năng cứu sống gần như không còn, do đó việc phát hiện sớm và tiêm phòng kịp thời đóng vai trò then chốt.

Theo bác sĩ Chín, trong trường hợp này, người bệnh và gia đình không xác định được thời điểm cũng như vị trí bị động vật cào hoặc cắn. Khi các biểu hiện nghi bệnh dại xuất hiện, bệnh nhân mới nhập viện, khiến việc can thiệp y tế không còn hiệu quả.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Chín khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với các vết cào, cắn của chó, mèo, kể cả khi tổn thương nhỏ hoặc không rõ ràng. Việc sơ cứu đúng cách bằng cách rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng, sau đó sát trùng và đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại càng sớm càng tốt là biện pháp duy nhất giúp phòng bệnh hiệu quả.

Bác sĩ Chín cũng nhấn mạnh, người nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine phòng dại đầy đủ, định kỳ cho vật nuôi, đồng thời hạn chế tiếp xúc với động vật lạ hoặc có biểu hiện bất thường nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh dại trong cộng đồng.

