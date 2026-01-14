Bên trong chiếc 'bánh quy dẻo Dubai' gây sốt

Những chiếc bánh này thường được làm từ kem hạt dẻ cười, chocolate trắng, những sợi bột bánh kadaif chiên bơ, kẹo dẻo marshmallow và bột cacao, có hương vị béo ngậy, thơm mùi bơ.

Món bánh quy dẻo Dujjonku. Nguồn: cm.asiae.co.kr.

Một trào lưu tráng miệng gây sốt trên mạng xã hội mang tên “bánh quy dẻo Dubai” hay “Dujjonku” đang gây bão trong giới trẻ Hàn Quốc, khiến các tiệm bánh nổi tiếng luôn có hàng dài người xếp hàng.

Cơn sốt càng bùng nổ sau khi các ngôi sao như Jang Won-young và Kim Se-jeong đăng tải hình ảnh những chiếc bánh này lên mạng xã hội, dẫn đến sự gia tăng đột biến các lượt tìm kiếm trên ứng dụng giao hàng.

Tuy nhiên, hương vị béo ngậy, thơm mùi bơ và kết cấu khá đặc của chiếc bánh khiến người ta lo ngại rằng chiếc bánh có hàm lượng calo cao và có thể dẫn đến việc tăng lượng đường trong máu.

Trước những lo ngại này, một nhóm chuyên gia sức khỏe của Kormedi.com đã tiến hành một thử nghiệm để tìm hiểu.

Mặc dù có kích thước nhỏ, khoảng 40 đến 60 gram mỗi chiếc, nhưng chúng chủ yếu được làm từ các thành phần giàu chất béo và calo.

Dựa trên các ước tính dinh dưỡng thu thập từ mạng xã hội và các nền tảng ăn kiêng, một chiếc bánh quy 50 gram này chứa khoảng 28 gram carbohydrate, 14 gram đường, 4 gram protein và 13 gram chất béo, tổng cộng khoảng 245 calo.

Món bánh quy dẻo Dujjonku được các sao Hàn ưa chuộng. Nguồn: The Korea Times.

Để kiểm tra tác động của chúng lên lượng đường trong máu, ba người trưởng thành với chỉ số khối cơ thể (BMI) khác nhau đã đo lượng đường huyết của họ trước khi ăn bánh quy và sau đó 30 phút và một giờ. Một người tham gia ghi nhận mức tăng khoảng 40 miligam trên decilit, trong khi hai người còn lại chỉ thấy mức tăng khiêm tốn là 13 miligam trên decilit và 6 miligam trên decilit.

So với mức tăng điển hình từ 50 đến 60 miligam trên decilit sau khi ăn hai lát bánh mì hoặc một bát cơm, bánh quy dường như có tác động tương đối nhỏ đến lượng đường trong máu.

Một lý do chính, theo các chuyên gia, lại do hàm lượng chất béo cao bất thường trong món tráng miệng này. Lượng lớn chất béo từ hạt dẻ cười, bơ và bơ cacao làm chậm tốc độ thức ăn rời khỏi dạ dày và đi vào ruột non.

Sự chậm trễ này cũng làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Tỷ lệ đường tinh khiết trong tổng lượng calo cũng thấp hơn so với nhiều món tráng miệng khác.

Tuy nhiên, phản ứng lượng đường trong máu tương đối nhẹ không có nghĩa là món tráng miệng này phù hợp với người ăn kiêng hoặc người mắc bệnh tiểu đường.

Lượng calo trong mỗi chiếc bánh quy tương đương hoặc vượt quá một bát cơm, và việc tiêu thụ thường xuyên có thể dễ dàng khiến lượng tiêu thụ hàng ngày vượt quá mức khuyến nghị.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng tốt nhất chỉ nên thưởng thức món này với số lượng nhỏ và tần suất thấp.

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, rủi ro thậm chí còn lớn hơn. Ngay cả khi không có sự tăng đột biến lượng đường, lượng calo và chất béo tích lũy cũng có thể gây gánh nặng cho việc kiểm soát đường huyết lâu dài, và kích thước nhỏ của bánh quy khiến người ta dễ ăn quá nhiều.

Các bác sĩ cho biết những người đang kiểm soát lượng đường trong máu nên tránh món tráng miệng này nếu có thể hoặc theo dõi lượng đường huyết cẩn thận nếu họ chọn ăn nó.

Sự khan hiếm và giá cao của bánh quy chủ yếu liên quan đến nguồn cung không ổn định của các nguyên liệu nhập khẩu quan trọng như bột bánh kadaif và kem phết hạt dẻ cười.

Do nhu cầu toàn cầu tăng cao cùng với sự phổ biến quốc tế của các loại bánh kẹo kiểu Dubai, các tiệm bánh đã hạn chế sản lượng hàng ngày, dẫn đến tình trạng món tráng miệng này bán hết ở nhiều nơi.

Các chuyên gia trong ngành cho biết nguồn cung có thể bắt đầu ổn định trong những tháng tới.