Bí mật khó tin của Evra

  • Thứ ba, 25/11/2025 06:51 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Trong giai đoạn đỉnh cao, Patrice Evra phải dùng tới 38 viên thuốc giảm đau mỗi ngày để có thể ra sân thi đấu.

Evra kể: "Tôi từng uống tới 38 viên thuốc mỗi ngày để có thể bước ra sân. Suốt cả sự nghiệp, có lẽ chỉ 5 lần tôi cảm thấy cơ thể đạt 100% thể trạng". Evra thừa nhận buộc phải ra sân trong trạng thái đau đớn, "bởi ở cấp độ ấy, đôi khi kể cả chấn thương, bạn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài thi đấu".

Không chỉ Evra lên tiếng. Vấn đề này ngày càng được giới cầu thủ chuyên nghiệp phanh phui. Cựu thủ môn Liverpool Chris Kirkland từng công khai câu chuyện nghiện Tramadol – chất giờ đây bị Cơ quan phòng chống doping thế giới WADA cấm.

Cựu tiền đạo Ivan Klasnic thắng kiện khi CLB cũ bị cáo buộc kê đơn thuốc giảm đau dù anh có bệnh nền về thận, với mức bồi thường 4 triệu bảng. Daniel Agger, một cựu sao Liverpool khác, cũng tiết lộ những cơn đau lưng mạn tính do nhiều năm cắn răng thi đấu bằng thuốc.

Điều nghịch lý là dù Evra nổi tiếng bền bỉ, thi đấu hơn 725 trận cho các CLB lớn mà ít khi nghỉ dài hạn vì chấn thương, thì sự lì lợm ấy lại phải đánh đổi bằng một chi phí khổng lồ cho cơ thể. Giờ ở tuổi 44, anh coi đầu tư cho sức khỏe hậu bóng đá là khoản đầu tư quan trọng nhất đời mình.

Evra khẳng định mục tiêu là giáo dục thế hệ cầu thủ kế tiếp về việc bảo vệ cơ thể, tìm lối đi bền vững thay vì dựa dẫm vào thuốc giảm đau như anh từng bị cuốn vào. Khi ngày càng nhiều cựu cầu thủ dám chia sẻ câu chuyện thật, áp lực đang gia tăng lên các CLB và những nhà quản lý bóng đá trong việc thay đổi cách tiếp cận đối với chấn thương.

