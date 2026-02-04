Bí mật khiến iPhone 17 thắng lớn

Thành công của dòng iPhone 17 tại Trung Quốc là thành quả của một kế hoạch dài hơi đã được Apple thực hiện từ nhiều năm trước.

Dòng iPhone 17 giúp Apple thắng lớn. Ảnh: Bloomberg.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Apple đã giành lại vị trí dẫn đầu thị trường smartphone Trung Quốc.

Cụ thể,trong quý IV/2025, thị phần của Apple đạt 21,8%, đồng nghĩa cứ 5 smartphone bán tại Trung Quốc có một chiếc là iPhone. Doanh số sản phẩm trong cùng giai đoạn tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp tình trạng khan hiếm chip nhớ lan rộng toàn cầu.

Theo chuyên gia phân tích Ivan Lam từ Counterpoint Research, thành công rực rỡ của iPhone 17 không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nó là kết quả của một "chu kỳ siêu nâng cấp" được chuẩn bị từ nhiều năm trước.

Cụ thể, Táo khuyết đã gieo những "hạt giống" đầu tiên trong chu kỳ của iPhone 12 và iPhone 13 – thời điểm doanh số tại Trung Quốc đạt đỉnh.

Khi ấy, Huawei với những hạn chế đã quá rõ ràng, đã vô tình để lại một "khoảng trống" khổng lồ ở phân khúc smartphone cao cấp.

"Điều này gián tiếp khiến những người dùng mua máy từ thời đại dịch đang khao khát một sự đổi mới. Đối với họ, việc so sánh thông số với máy Android chỉ là lý thuyết. Thực tế, họ gần như không bao giờ nghiêm túc cân nhắc việc rời bỏ hệ sinh thái của Apple", Ivan Lam nhận định.

Trong khi các hãng Android mải mê quảng bá về trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng chưa mang lại trải nghiệm thực tế rõ rệt, Táo khuyết lại chọn cách tiếp cận thực dụng hơn.

"iPhone 17 mang lại cảm giác về một bước tiến thực sự về đẳng cấp và độ bền, thay vì chỉ là những nâng cấp nhỏ về thông số", chuyên gia Yang Wang từ Counterpoint Research cho biết.

Ngoài ra, các nhà phân tích cũng cho rằng thành công của Apple do sức hút từ iPhone 17 và chiến lược đẩy mạnh nguồn cung. Kể cả iPhone 17 Pro cũng nhận phản hồi tích cực nhờ thiết kế camera mới, phiên bản thấp nhất có bộ nhớ tăng gấp đôi.