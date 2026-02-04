Thời điểm ra mắt MacBook Pro mạnh nhất

Phiên bản MacBook Pro với chip xử lý mạnh nhất hiện nay của Apple có thể ra mắt ngay trong tháng 2.

Thiết kế hiện tại của MacBook Pro. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple dự kiến ra mắt MacBook Pro phiên bản mạnh hơn cùng thời điểm với macOS 26.3. Lịch trình có thể rơi vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm nay.

Dựa trên tin đồn, các mẫu MacBook mới sẽ trang bị chip xử lý M5 Pro và M5 Max, phiên bản mạnh hơn của chip M5 tiêu chuẩn. Apple lần đầu ra mắt chip M5 vào tháng 10/2025, trang bị trên iPad Pro và MacBook Pro 14 inch.

Tin đồn về MacBook Pro M5 Pro/M5 Max đã xuất hiện từ lâu. Theo Gurman, MacBook Pro mới được phát triển với tên mã J714 và J716. Sản phẩm dự kiến không thay đổi thiết kế so với bản tiền nhiệm, nâng cấp lớn nhất đến từ chip xử lý với hiệu năng cao hơn.

Theo MacRumors, macOS 26.3 đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhiều khả năng được phát hành rộng rãi ngay trong tháng 2. Phiên bản gần hoàn thiện (Release Candidate) sẽ ra mắt trong ít ngày tới.

Dấu hiệu khác cho thấy MacBook Pro mới sắp ra mắt đến từ nguồn cung dần cạn kiệt cho phiên bản hiện tại. Trên cửa hàng trực tuyến của Apple, nhiều tùy chọn MacBook Pro M4 Pro/M4 Max có thời gian giao hàng khá chậm, một số phiên bản bị trễ hàng đến tháng 3.

"Thông thường, lượng hàng tồn kho bắt đầu giảm ngay trước khi sản phẩm được nâng cấp, dẫn đến tình trạng thời gian giao hàng kéo dài.

Tôi được biết một số tùy chọn cấu hình cũng hết tại các cửa hàng Apple trên thế giới. Trong khi đó, những mẫu MacBook Pro mới đã được chuẩn bị trong kho vận chuyển toàn cầu, sẵn sàng ra mắt thị trường", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Ngoài MacBook Pro mới, Gurman còn tiết lộ thông tin một số sản phẩm khác, gồm màn hình Studio Display phiên bản mới. Lượng hàng tồn kho Studio Display hiện tại được cho không còn nhiều, cả trên cửa hàng online và offline.

Trước đó, tin đồn cho rằng Apple sẽ nâng cấp Studio Display trong nửa đầu năm 2026, dù chưa rõ thời điểm cụ thể. Phiên bản MacBook Air với chip M5 cũng có thể ra mắt trong tương lai gần, tuy các mẫu M4 hiện vẫn sẵn hàng.

Sau đợt ra mắt đầu năm, 9to5Mac cho biết Apple sẽ khởi động chu kỳ giới thiệu sản phẩm lớn hơn, bao gồm iPhone 17e, iPad, iPad Air mới cùng nhiều sản phẩm khác.

MacBook Pro M5 Pro/M5 Max cũng có thể là thế hệ cuối cùng sử dụng thiết kế hiện có. Dựa trên tin đồn, phiên bản kế nhiệm với chip M6 Pro sẽ trang bị viền mỏng hơn, màn hình cảm ứng với tấm nền OLED. Thiết bị dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.