Bi kịch của Sala sắp khép lại sau 7 năm

Tòa Thương mại Nantes chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ kiện giữa Cardiff City và Nantes, khép lại một trong những bi kịch ám ảnh của bóng đá châu Âu.

Emiliano Sala là ký ức buồn khó quên của bóng đá châu Âu.

Bảy năm sau tai nạn khiến Emiliano Sala qua đời, vụ việc sắp ngã ngũ. Tòa Thương mại Nantes dự kiến ra phán quyết vào ngày 30/3, nhằm giải quyết tranh chấp tài chính giữa Cardiff City và Nantes.

Sala thiệt mạng ngày 21/1/2019 trong vụ rơi máy bay trên eo biển Manche. Khi đó, tiền đạo người Argentina đang trên đường sang Anh để hội quân cùng Cardiff, sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 17 triệu euro từ Nantes. Anh chưa kịp ra sân trận nào cho đội bóng mới.

Mâu thuẫn pháp lý kéo dài nhiều năm và trở nên căng thẳng hơn từ năm 2023. Cardiff đệ đơn kiện lên tòa án Pháp, yêu cầu bồi thường thiệt hại, gồm khoản thu nhập bị mất và các tổn thất liên quan. Đội bóng cho rằng Nantes, thông qua người đại diện Willie McKay, có liên quan đến việc sắp xếp chuyến bay riêng.

Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác định thương vụ chuyển nhượng giữa 2 CLB là hợp lệ tại thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, Cardiff không tranh cãi về hợp đồng mà tập trung vào trách nhiệm trong khâu tổ chức chuyến bay.

Trong phiên tranh tụng cuối năm 2025, luật sư Olivier Loizon của Cardiff cho rằng Willie McKay không thể không biết chuyến bay là bất hợp pháp. Ông đánh giá hành động của người đại diện mang tính cẩu thả và thiếu trách nhiệm. Theo lập luận này, Sala lẽ ra không nên có mặt trên chuyến bay định mệnh.

Ở chiều ngược lại, Nantes bác bỏ cáo buộc. CLB cho rằng David Henderson mới là người chịu trách nhiệm chính. Henderson trước đó bị kết án tại Anh vì thuê phi công không đủ điều kiện và tổ chức chuyến bay trái phép.