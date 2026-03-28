Bi kịch của Sala sắp khép lại sau 7 năm

  • Thứ bảy, 28/3/2026 18:40 (GMT+7)
Tòa Thương mại Nantes chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ kiện giữa Cardiff City và Nantes, khép lại một trong những bi kịch ám ảnh của bóng đá châu Âu.

Emiliano Sala là ký ức buồn khó quên của bóng đá châu Âu.

Bảy năm sau tai nạn khiến Emiliano Sala qua đời, vụ việc sắp ngã ngũ. Tòa Thương mại Nantes dự kiến ra phán quyết vào ngày 30/3, nhằm giải quyết tranh chấp tài chính giữa Cardiff City và Nantes.

Sala thiệt mạng ngày 21/1/2019 trong vụ rơi máy bay trên eo biển Manche. Khi đó, tiền đạo người Argentina đang trên đường sang Anh để hội quân cùng Cardiff, sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 17 triệu euro từ Nantes. Anh chưa kịp ra sân trận nào cho đội bóng mới.

Mâu thuẫn pháp lý kéo dài nhiều năm và trở nên căng thẳng hơn từ năm 2023. Cardiff đệ đơn kiện lên tòa án Pháp, yêu cầu bồi thường thiệt hại, gồm khoản thu nhập bị mất và các tổn thất liên quan. Đội bóng cho rằng Nantes, thông qua người đại diện Willie McKay, có liên quan đến việc sắp xếp chuyến bay riêng.

Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác định thương vụ chuyển nhượng giữa 2 CLB là hợp lệ tại thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, Cardiff không tranh cãi về hợp đồng mà tập trung vào trách nhiệm trong khâu tổ chức chuyến bay.

Trong phiên tranh tụng cuối năm 2025, luật sư Olivier Loizon của Cardiff cho rằng Willie McKay không thể không biết chuyến bay là bất hợp pháp. Ông đánh giá hành động của người đại diện mang tính cẩu thả và thiếu trách nhiệm. Theo lập luận này, Sala lẽ ra không nên có mặt trên chuyến bay định mệnh.

Ở chiều ngược lại, Nantes bác bỏ cáo buộc. CLB cho rằng David Henderson mới là người chịu trách nhiệm chính. Henderson trước đó bị kết án tại Anh vì thuê phi công không đủ điều kiện và tổ chức chuyến bay trái phép.

MU có kế hoạch táo bạo với Rashford

MU được cho là sẵn sàng bán tiền đạo Marcus Rashford cho các đối thủ Premier League, trong lúc chờ động thái chính thức từ Barcelona.

Viễn cảnh 11 đội Premier League dự cúp châu Âu

Theo The Athletic, Premier League có thể chứng kiến 11 đội bóng góp mặt ở đấu trường châu lục mùa giải 2026/27.

Trận cầu hỗn loạn ở Premier League

Tối 22/3, Sunderland đả bại Newcastle United với tỷ số 2-1 thuộc vòng 31 Premier League trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Bảy năm sau thảm kịch của Emiliano Sala

Bảy năm sau thảm kịch Emiliano Sala, lời kể của Denis-Will Poha không chỉ gợi lại một bi kịch bóng đá, mà còn nhắc về ranh giới mong manh giữa sự nghiệp, số phận và cách con người tiếp tục sống với ký ức ấy.

