Bảy năm sau thảm kịch của Emiliano Sala

Bảy năm sau thảm kịch Emiliano Sala, lời kể của Denis-Will Poha không chỉ gợi lại một bi kịch bóng đá, mà còn nhắc về ranh giới mong manh giữa sự nghiệp, số phận và cách con người tiếp tục sống với ký ức ấy.

Ngày 21/1/2019, bóng đá thế giới chấn động khi Emiliano Sala thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trên đường tới Anh. Bảy năm sau, câu chuyện ấy được soi chiếu từ một góc nhìn khác: Denis-Will Poha, người đã suýt ở trên chính chuyến bay định mệnh đó.

Một cuộc gọi nhỡ và bước ngoặt đời cầu thủ

Poha kể lại một chi tiết tưởng như rất nhỏ. Chiều hôm ấy, anh chờ đợi một cuộc gọi trước 19h. Nếu điện thoại đổ chuông, anh sẽ lên máy bay cùng một cầu thủ khác, bay sang Anh và bắt đầu tập luyện ngay.

Điểm đến là Cardiff City, cũng là CLB mà Sala đang trên đường gia nhập. Nhưng cuộc gọi không đến. 19h trôi qua. Poha đi ngủ trong tâm trạng thất vọng, nghĩ rằng mình vừa bỏ lỡ cơ hội Premier League.

Sáng hôm sau, người đại diện nhắn cho anh một câu bất thường: “Hãy cầu nguyện và cảm ơn Chúa trước khi làm bất cứ điều gì”. Tin tức mở ra sau đó đã thay đổi cách Poha nhìn về sự nghiệp và cuộc sống. Sala đã qua đời. Chuyến bay anh suýt bước lên đã không bao giờ hạ cánh.

Trong bóng đá, những bước ngoặt lớn đôi khi được quyết định bởi bàn thắng, chấn thương hay một bản hợp đồng. Với Poha, bước ngoặt đến từ một cuộc gọi nhỡ. Không phải vì anh từ chối, cũng không phải vì anh lựa chọn sai, mà đơn giản vì thời điểm không khớp. Ranh giới giữa “đi tiếp” và “dừng lại” mỏng đến mức ám ảnh.

Bóng đá, số phận và cách sống tiếp sau bi kịch

Sau thảm kịch, Poha rời Rennes và từ bỏ tham vọng sang Anh. Anh chọn Bồ Đào Nha làm điểm dừng chân tiếp theo, thi đấu cho Vitoria Guimaraes rồi lần lượt khoác áo Portimonense, Pau, Quevilly Rouen và Sion. Đó không phải con đường rực rỡ như Premier League, nhưng là con đường anh có thể bước đi với sự bình tâm hơn.

Điều đáng chú ý là Poha không kể câu chuyện của mình như một phép màu hay sự “được cứu”. Anh nói về nó bằng giọng điệu tỉnh táo. Với Poha, thảm kịch của Sala không mang lại cảm giác may mắn, mà là lời nhắc nhở khắc nghiệt về sự mong manh của đời cầu thủ.

Một hợp đồng có thể đến rất gần. Một chuyến bay có thể chỉ cách vài bước. Và mọi thứ có thể kết thúc chỉ trong khoảnh khắc.

Denis-Will Poha, người đã suýt ở trên chính chuyến bay định mệnh chở Sala.

Từ trải nghiệm ấy, Poha chọn cách nhìn bóng đá khác đi. Khi không còn CLB, anh dành thời gian xem nhiều trận đấu, phân tích chúng từ góc nhìn của một cầu thủ chuyên nghiệp. Dự án The Ball ra đời như vậy, không phải để kể câu chuyện vượt lên bi kịch, mà để chia sẻ kinh nghiệm, giúp các cầu thủ trẻ hiểu rõ hơn về trận đấu, về vị trí của mình và cách cải thiện từng chi tiết nhỏ.

Poha cũng tổ chức các buổi huấn luyện cá nhân, tập cùng những cầu thủ đang tìm lại nhịp điệu. Anh nói về bóng đá bằng sự yêu mến không ồn ào. Không phải tình yêu lãng mạn của những danh hiệu, mà là sự gắn bó bền bỉ của một người đã nhìn thấy mặt tối nhất của nghề.

Điều Poha nhấn mạnh nhiều lần là sự chuẩn bị. Chuẩn bị thể chất, tinh thần và cả tâm thế chấp nhận. Anh tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát, thay vì nuối tiếc những gì đã trôi qua. Gia đình được đặt lên trên hết. Bóng đá vẫn ở đó, như một phần không thể tách rời, nhưng không còn là tất cả.

Bảy năm sau ngày định mệnh, câu nói “Tôi đã có thể ở trên chiếc máy bay đó” không còn mang màu sắc giật gân. Nó trở thành một mốc ký ức. Một lời nhắc rằng bóng đá không chỉ là chiến thuật, danh vọng hay thị trường chuyển nhượng. Đằng sau mỗi trận đấu là những con người, với những ngã rẽ đôi khi được quyết định bởi những điều rất nhỏ.

Với Poha, việc tiếp tục gắn bó với bóng đá, theo cách lặng lẽ và thực tế hơn, chính là cách anh trả lời cho câu hỏi lớn nhất sau bi kịch: làm thế nào để sống tiếp, khi đã từng đứng rất gần ranh giới không thể quay đầu.