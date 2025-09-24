Bi kịch của Gavi

Chấn thương vẫn chưa buông tha tiền vệ người Tây Ban Nha ở mùa giải năm nay, khi anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn.

Gavi lại chấn thương nặng.

Barcelona vừa xác nhận Gavi sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng sau khi trải qua ca phẫu thuật điều trị chấn thương sụn chêm đầu gối phải.

Cầu thủ 21 tuổi này dính chấn thương từ tháng 8 và không thể ra sân kể từ đó. Ban đầu, Barcelona hy vọng có thể tránh được việc phẫu thuật, tuy nhiên sau quá trình theo dõi, các bác sĩ buộc phải tiến hành nội soi và khâu lại sụn chêm để bảo tồn tối đa khả năng vận động cho cầu thủ.

Điều này đồng nghĩa Gavi sẽ tiếp tục vắng mặt trong phần lớn mùa giải, tương tự quãng thời gian 11 tháng anh từng ngồi ngoài vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước khi thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha vào tháng 11/2023. Chấn thương trong một trận đấu vô thưởng vô phạt khiến sự nghiệp của Gavi chạm đáy.

Sự vắng mặt dài hạn của Gavi sẽ khiến HLV Hansi Flick và ban huấn luyện Barcelona đau đầu trong việc sắp xếp tuyến giữa. Cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia từng chơi tốt trong giai đoạn tiền mùa giải và được kỳ vọng trở thành "linh hồn" trong lối chơi pressing cường độ cao của "Blaugrana".

Dự kiến, Gavi chỉ có thể trở lại vào giai đoạn cuối mùa giải 2025/26, trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Cơ hội chen chân lên tuyển quốc gia trở nên mong manh hơn bao giờ hết với sao trẻ sinh năm 2004.