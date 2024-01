Bị gọi là 'diva thở' và những lý do khiến Selena Gomez hứng chỉ trích

Có nhiều lý do khiến Selena Gomez gây tranh cãi, một trong số đó là giọng hát thều thào bị ví như "diva thở".

Theo People, những ngày qua, Selena Gomez lọt top tìm kiếm trên Twitter với bức ảnh thỏ thẻ vào tai bạn thân Taylor Swift ở Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 81. Nhiều báo lá cải đồn đoán không hay về nội dung câu chuyện, khiến cựu sao Disney phải lên tiếng đính chính.

Đồng thời, Gomez cũng tuyên bố: "Tôi đã ngừng sử dụng mạng xã hội một gian để tập trung vào những gì thực sự quan trọng". Điều quan trọng của Gomez là người thân, đặc biệt nhất là bạn trai mới của cô - nhà sản xuất Benny Blanco.

"Nói một đằng, làm một nẻo"

Tuy nhiên, đến ngày 10/1 (giờ địa phương), Gomez bất ngờ cập nhật bài viết mới. Cô đăng ảnh cùng một đầu bếp nổi tiếng và gắn link video có tiêu đề: "Selena Gomez làm bữa sáng với Gordon Ramsay".

Nếu không có thông báo "ngưng dùng mạng xã hội" trước đó, sao phim Only Murders in the Building đã không vấp tranh cãi. Thành viên mạng bày tỏ sự ngán ngẩm vì đây không phải lần đầu chứng kiến Gomez "nói một đằng, làm một nẻo".

Selena Gomez tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024. Ảnh: Fox News.

Từ năm 2018 đến nay, Us Magazine đếm không dưới 3 lần Gomez tự khẳng định sẽ tránh xa nền tảng mạng, nhưng chỉ vài ngày sau đã hoạt động lại. Gần nhất, hồi tháng 10/2023, cô tiết lộ không động đến tài khoản cá nhân vì "trái tim tan vỡ khi chứng kiến tất cả sự kinh hoàng, căm ghét, bạo lực, khủng bố đang diễn ra trên thế giới".

Sau ồn ào với Hailey Bieber tháng 3/2023, Gomez cũng "biến mất" một vài ngày. Điều này tương tự với lần cô xoá bức ảnh 10 triệu lượt thích, đóng cửa MXH vào tháng 9/2018. Tất cả lý do đưa ra đều là "sợ đọc phải bình luận độc hại".

Dù tuyên bố "không có sẵn ứng dụng Instagram trên điện thoại", cô vẫn bị phát hiện dùng tài khoản Instagram hơn 429 triệu followers để đáp trả tin đồn không hay. Các bình luận của Gomez còn được nhìn thấy xuất hiện trên nền tảng video khác.

Lùm xùm vô ơn với người bạn cho thận

Theo People, không chỉ mâu thuẫn trong phát ngôn về mạng xã hội, Gomez còn vấp tranh luận bởi nhiều lý do khác.

Tình cảm giữa Gomez và Francia Raisa - người từng hiến thận cứu sống cô - rạn nứt vào năm 2022, sau khi ca sĩ khẳng định trong bài phỏng vấn với Rolling Stone: "Chỉ Taylor Swift là bạn thân trong ngành giải trí".

"Thật thú vị", Raisa bình luận dưới bài viết đăng lại phát ngôn của Gomez, sau đó nhấn nút hủy theo dõi Instagram của bạn mình (trong khi Gomez vẫn giữ theo dõi Raisa). Một khoảng thời gian dài, Raisa mặc kệ những tương tác của cựu ngôi sao Disney.

Theo Page Six, rất nhiều người đứng về phía Raisa và chỉ trích Gomez vô ơn với người từng bất chấp nguy hiểm, hiến cho cô thận - nghĩa cử cao đẹp không ai phải cũng can đảm và chấp nhận làm cho bạn mình. Trước luồng phản ứng dữ dội, Gomez phải lên tiếng xin lỗi.

Francia Raisa từng cạch mặt Selena Gomez. Ảnh: Teen Vogue.

Mỹ nhân 32 tuổi liên tục có động thái muốn hàn gắn khi nhắc đến Raisa ở các cuộc phỏng vấn, đăng ảnh chúc mừng sinh nhật diễn viên The Secret Life of the American Teenager, song Raisa không phản hồi. Mãi đến gần đây, cô mới tha thứ cho Gomez.

Bị gọi là "diva thở"

Dù đã rẽ hướng sang âm nhạc gần 16 năm, giọng hát của Selena Gomez vẫn là chủ đề gây tranh luận.

Phong cách ban đầu Gomez xây dựng là nhẹ nhàng, trong sáng với loạt ca khúc teen pop, pop-dance sở hữu phần lời đơn giản, dễ nhớ. Bởi thế, cô bị chê thiếu chiều sâu, cái tôi nghệ thuật không bật lên rõ nét.

Celebhatelove nhận xét loạt ca khúc như Come & Get It, Same Old Love và gần đây là Lose You to Love Me "bị rập khuôn và khá nhạt nhẽo". Nhiều khán giả nhận xét ca sĩ người Mỹ ít đưa cá tính vào âm nhạc và các sản phẩm của cô đều theo cùng một công thức nhạc pop. Họ muốn nhìn thấy điều gì đó chân thực và ý nghĩa hơn.

Sau này, khi theo đuổi các bản ballad đòi hỏi sự giằng xé nội tâm, giọng hát của Gomez có cải thiện nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật phòng thu. Bằng chứng, video quay cảnh Gomez hát live cho thấy cô lộ giọng hát phô và yếu. Vì thường xuyên hụt hơi, hát thều thào, Gomez bị nhiều tờ báo gọi là "diva thở".

Giọng hát không phải thế mạnh của Selena Gomez. Ảnh: @selenagomez.

Theo chuyên trang phân tích âm nhạc Critic of Music, Gomez sở hữu chất giọng Lirico mezzo-soprano - giọng trung trữ tình - với phạm vi hát tốt nhất ở mức Bb2 - F#5 - C#6. Do vậy ở những nốt cao, cô xử lý chưa tròn. Nữ ca sĩ sử dụng giọng ngực xuyên suốt và thiếu đi độ rung cuối câu, khiến âm thanh phát ra nghe chói tai.

Ngoài giọng hát, giới chuyên môn phàn nàn việc Gomez lợi dụng sức hấp dẫn giới tính để bán album. Bằng cách xuất hiện trong những trang phục khiêu khích và MV nóng bỏng như Hands to Myself, Gomez bị chỉ trích đang cố phô diễn cơ thể hơn là tập trung vào khả năng âm nhạc.

Về những bàn tán tiêu cực, Gomez ngồi lại tâm sự trên The Kelly Clarkson Show. Cô cho biết bản thân đã cố gắng không ngừng để trở nên tốt hơn mỗi ngày.

"Có nhiều người cho rằng tôi không phải là ca sĩ giỏi nhất. Nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi yêu công việc sáng tác và sáng tạo những giai điệu mới", Gomez chia sẻ.