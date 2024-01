Sự thật về bức ảnh gây bàn tán nhất Quả cầu Vàng

Khoảnh khắc Selena Gomez ôm Taylor Swift và thì thầm to nhỏ vào tai bạn thân ở lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024 được chia sẻ nhiều trên mạng.

Page Six đưa tin ngày 10/1, Selena Gomez lên tiếng giải thích về khoảnh khắc cô trò chuyện với Taylor Swift ở Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 81. Theo đó, diễn viên nói: "Tôi kể với Taylor rằng hai người bạn của tôi đang hẹn hò".

Dưới phần bình luận bài viết của E! News, sao phim Only Murders in the Building phủ nhận nói xấu người khác như tin đồn. Cô khẳng định: "Câu chuyện của chúng tôi chẳng phải về người nào khác cả".

Trước đó, khoảnh khắc Gomez thì thầm vào tai Swift gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản mạng và trang tin lá cải đồn đoán cựu diễn viên Disney đang nhắc đến Timothée Chalamet (vì có video ghi lại cảnh Gomez lúc đang ngồi "tám" với bạn bè thì thấy Chalamet xuất hiện).

"Sel đã yêu cầu chụp ảnh cùng anh ấy (Timothée) nhưng Kylie nói không". "Sel có vẻ bực mình vì bị Kylie từ chối. Đây chính là sự trả đũa của Kylie", là những suy đoán của dân mạng.

Bức ảnh khiến Selena Gomez vướng tin đồn nói xấu Kylie và Timothée. Ảnh: People.

Sở dĩ khán giả bàn tán và đưa ra giả thuyết về bức ảnh vì Gomez và Jenner từng bị kéo vào lùm xùm đá đểu, nói xấu nhau hồi tháng 3/2023. Đến nay, dù gặp nhau, họ vẫn không có bất kỳ tương tác nào.

Sau khi bức ảnh ở Quả cầu Vàng được lan truyền, người thân cận của Gomez đã giải thích trên Us Weekly rằng cựu diễn viên Disney không nói chuyện với Kylie và Timothée tại lễ trao giải. Giữa họ cũng không xảy ra sự căng thẳng nào.

Trong khi, tờ Entertainment Tonight phủ nhận Gomez đi ngang qua cặp Jenner - Chalamet trong thời gian diễn ra lễ trao giải.