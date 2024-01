Selena Gomez xin chụp ảnh với bạn trai Kylie Jenner nhưng bị từ chối?

Theo một người thân cận, Selena Gomez không bàn tán về Kylie Jenner hay Timothée Chalamet tại Quả cầu Vàng như tin đồn.

"Selena không nói chuyện với Kylie và Timothée tại Quả cầu Vàng. Không có bất kỳ sự kịch tính nào xảy ra giữa họ cả", nguồn tin nói với Us Weekly vào ngày 8/1 (giờ địa phương), đồng thời nhấn mạnh cựu diễn viên Disney chưa bao giờ xin chụp hình cùng Timothée.

Cùng thời điểm, People, E! News và Entertainment Tonight cũng phủ nhận Gomez đi ngang qua cặp Kylie Jenner - Timothée Chalamet trong thời gian diễn ra lễ trao giải.

Selena Gomez trò chuyện sôi nổi cùng Taylor Swift ở sự kiện. Ảnh: People.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Gomez trò chuyện rôm rả cùng Taylor Swift và Keleigh Teller dưới khán đài Lễ trao giải Quả cầu Vàng. Trong đoạn video, Gomez đang ngồi "tám" với bạn bè thì thấy tên Chalamet xuất hiện.

Lập tức, dân mạng suy đoán những gì Gomez và cô bạn thân đang nói. Có người viết trên Twitter: "Sel đã yêu cầu chụp ảnh cùng anh ấy (Timothée) nhưng Kylie nói không". "Sel có vẻ bực mình vì bị Kylie từ chối. Đây chính là sự trả đũa của Kylie", người khác đoán.

Sở dĩ khán giả bàn tán và đưa ra giả thuyết về bức ảnh vì Gomez và Jenner từng bị kéo vào lùm xùm đá đểu, nói xấu nhau hồi tháng 3/2023. Khi đó, Jenner bị tố hùa với Hailey Bieber móc mỉa Gomez, khiến tài khoản của hot mom này bị giảm lượt theo dõi đáng kể.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 81. Ảnh: Us Magazine.

Tại Quả cầu Vàng năm nay, họ không có bất kỳ tương tác nào dù từng là bạn của nhau. Jenner ngồi cùng bạn trai Chalamet, cách bàn Gomez không xa. Bộ đôi không ngại thể hiện cử chỉ tình cảm, hôn nhau trước ống kính.

Theo People, Jenner đến ủng hộ bạn trai ở hạng mục Nam diễn viên hài/ca nhạc xuất sắc cho vai diễn trong phim Wonka. Trong khi, năm nay Gomez được đề cử giải Nữ diễn viên chính chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập, nhạc kịch hoặc hài kịch nhờ diễn xuất trong Only Murders in the Building.