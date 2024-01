Những bộ cánh thảm họa ở Quả cầu Vàng 2024

Xét tổng thể, trang phục của Bella Ramsey không ở mức tệ, tuy nhiên chưa phù hợp với sự kiện trang trọng như Quả cầu Vàng. Các báo nước ngoài cho rằng diễn viên The Last of Us sẽ trông bắt mắt hơn nếu chưng diện các item có điểm nhấn như trước. Ảnh: Vogue.