Selena Gomez mặc váy cắt xẻ táo bạo ở Quả cầu Vàng

Selena Gomez diện thiết kế bất đối xứng của Armani Privé. Những bông hoa thêu pha lê màu đen và phụ kiện kim cương gây ấn tượng, được Cosmopolitan khen ngợi. Năm nay, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập, nhạc kịch hoặc hài kịch nhờ diễn xuất trong Only Murders in the Building.