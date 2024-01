MC nói gì về màn đùa cợt khiến Taylor Swift khó chịu ở Quả cầu Vàng

Bị chỉ trích vì đùa kém duyên về Taylor Swift ở Quả cầu Vàng 2024, người dẫn chương trình Jo Koy lên tiếng giải thích.

Trong chương trình GMA3: What You Need to Know ngày 8/1 (giờ địa phương), Jo Koy cho biết những câu đùa cợt, có nhắc tên Taylor Swift ở Lễ trao giải Quả cầu Vàng là "sự hối tiếc". Anh thừa nhận trò đùa của mình "thật kỳ lạ".

MC 52 tuổi cũng giải thích, câu châm biếm trên sân khấu chủ yếu nhắm vào NFL (giải bóng bầu dục Mỹ) hơn là về chủ nhân hit Blank Space. Anh nói: "Tôi cố chế giễu NFL bằng cách tạo ra những đoạn cắt cảnh để ban tổ chức Quả cầu Vàng không phải tốn công làm điều đó. Do vậy, các cảnh đó giống như nhắm vào NFL hơn. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy".

Jo Koy trên sân khấu Quả cầu Vàng 2024. Ảnh: Rolling Stone.

"Tôi muốn cống hiến nhiều hơn một chút, nhưng tôi đã hụt hẫng. Chỉ vậy thôi", anh nói thêm. Khi đọc phải những bình luận chê trò đùa kém duyên, Koy thừa nhận "nếu bảo không đau lòng là nói dối".

Trước đó, tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 81, người dẫn chương trình Jo Koy cố pha trò khi nói: "Như mọi người biết, chúng ta đến đây sau hai trận đấu bóng liên tiếp trong một ngày. Vậy, sự khác biệt lớn giữa Quả cầu Vàng và NFL (giải bóng bầu dục Mỹ) là gì? Ở đây, chúng tôi có ít máy quay hướng về Taylor Swift hơn".

Câu đùa ám chỉ việc Swift thường xuyên được nhìn thấy đến xem và cổ vũ bạn trai Travis Kelce thi đấu cho đội Kansas City Chiefs.

Lập tức, camera hướng về Swift. Nữ nghệ sĩ mím môi và nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt nghiêm túc được Us Magazine nhận xét là "lạnh như băng". Ngồi cạnh, Selena Gomez được nhìn thấy cúi đầu trong khoảnh khắc khó xử. Ngay sau đó, Koy lên tiếng xin lỗi Swift.

Biểu cảm lạnh lùng của Taylor Swift trước trò đùa của MC Quả cầu Vàng. Ảnh: People.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Swift chỉ trích MC Quả cầu Vàng kém duyên. Có người bình luận: "Ánh nhìn chằm chằm của Taylor nói lên tất cả. Jo Koy, anh nên cảm thấy xấu hổ đi!".

Trước luồng ý kiến trái chiều, người dẫn chương trình Whoopi Goldberg lên tiếng bảo vệ Koy, giải thích rằng các lễ trao giải rất "tàn bạo" với nghệ sĩ hài. "Nếu các bạn không biết căn phòng đó, hoặc chưa từng đến những căn phòng này, thì sẽ chưa hiểu. Jo đã rất giỏi khi đứng vững trên sân khấu", bà nói.