Bị CSGT tuýt còi, tài xế gọi điện liên tục 15 phút

Đại uý Phạm Ngọc Quỳnh cho biết, đơn vị đã yêu cầu hơn 40 doanh nghiệp vận tải có trụ sở trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định, không để xảy ra rơi vãi bùn đất, quá tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn hướng tới mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn minh đô thị. "Tính trong vòng 15 ngày trở lại đây, Đội CSGT số 15 đã xử phạt 44 trường hợp vi phạm chở quá tải, 8 trường hợp rơi vãi vật liệu xây dựng và đã vận động cắt 2 thùng xe vì có hành vi cơi nới", đại diện Đội CSGT số 15 thông tin.