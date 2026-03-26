Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông

Theo Cục CSGT, việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5).

Đáng chú ý, cùng thời điểm Nghị định mới có hiệu lực, Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng).

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), việc bãi bỏ Nghị định số 100/2019 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Không giảm giá vé tàu theo quy định bị phạt tới 10 triệu đồng

Nghị định số 81/2026 nêu rõ vi phạm quy định về kinh doanh đường sắt bao gồm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh đường sắt, về kinh doanh vận tải đường sắt, về sử dụng vé tàu giả và bán vé tàu trái quy định.

Chính phủ quy định, phạt tiền 3-5 triệu đồng với doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Vận chuyển thi hài, hài cốt trái quy định; Vận chuyển động vật sống không đúng quy định; Không thực hiện việc niêm yết, công bố, công khai các thông tin về giá vận tải tại ga đường sắt và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trước thời điểm áp dụng...

Phạt tiền 5-10 triệu đồng với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không thực hiện việc giảm giá vé hoặc thực hiện giảm giá vé không đúng quy định.

Phạt tiền 10-20 triệu đồng với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Không thực hiện các nhiệm vụ vận tải đặc biệt, an sinh xã hội theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Không thực hiện đúng quy định về vận tải hàng siêu trường, siêu trọng; Không thực hiện đúng các quy định về xếp, dỡ, vận chuyển hàng nguy hiểm; Không bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu của hành khách trong trường hợp vận tải bị gián đoạn do tai nạn giao thông hoặc thiên tai, địch họa...

Phạt tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với nhân viên đường sắt để người không có vé, sử dụng vé tàu không hợp lệ đi tàu.

Phạt tiền 2-4 triệu đồng với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Nhân viên bán vé của nhà ga, nhân viên bán vé của đại lý bán vé tàu, nhân viên bán vé trên tàu bán vé tàu trái quy định; Mua, bán vé tàu nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Phạt tiền 10-15 triệu đồng với cá nhân, 20-30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Vận chuyển vé tàu giả, bán vé tàu giả, tàng trữ vé tàu giả.

